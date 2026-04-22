В ПСЖ определились с тренером команды

Испанский специалист Луис Энрике близок к продлению контракта с «ПСЖ». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, французский гранд и 55-летний главный тренер близки к продлению соглашения до 2030 года. Действующий контракт истекает летом 2027 года.

«ПСЖ» с 63 очками, заработанными за 28 матчей, занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Франции. Также подопечные Энрике вышли в полуфинал ЛЧ, где сыграют с «Баварией».

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.

