Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ПСЖ определились с тренером команды
Франция
22 апреля 2026, 15:51
В ПСЖ определились с тренером команды

Луис Энрике и французский гранд близки к продлению соглашения

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский специалист Луис Энрике близок к продлению контракта с «ПСЖ». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, французский гранд и 55-летний главный тренер близки к продлению соглашения до 2030 года. Действующий контракт истекает летом 2027 года.

«ПСЖ» с 63 очками, заработанными за 28 матчей, занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Франции. Также подопечные Энрике вышли в полуфинал ЛЧ, где сыграют с «Баварией».

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» готов продать Маркиньоса.

По теме:
ПСЖ Луис Энрике продление контракта чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Илья Забарный Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВИДЕО. Что произошло? Звезда Реала прямо на поле наехал на Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем