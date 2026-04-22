22 апреля 2026, 14:01 |
Маркевич отреагировал на слухи о назначении в сборную Украины

С Мироном Богдановичем никто не контактировал

УАФ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал информацию о своем возможном назначении на должность главного тренера национальной сборной Украины по футболу:

«УАФ со мной не связывалась. Это всё, что я могу сказать на данный момент».

Мирон Маркевич уже работал в сборной Украины в 2010 году. Во главе команды он провел 4 матча, в которых одержал 3 победы и один раз сыграл вничью.

Ранее сборную Украины покинул Сергей Ребров. Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу назначение тренера
