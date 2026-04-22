  4. Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат
Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат

Именитый наставник планировал работать во главе «сине-желтых» со своим сыном Остапом

22 апреля 2026, 20:51 |
2827
3 Comments
Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Бывший тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич с высокой вероятностью возглавит сборную Украины после увольнения Сергея Реброва, который покинул свою должность 22 апреля.

По информации источников, ассистентом опытного специалиста в ближайших матчах станет нынешний наставник житомирского «Полесья» Руслан Ротань.

Мирон Богданович планировал пригласить в национальную команду своего сына Остапа, однако эту кандидатуру не поддержали в УАФ. Маркевич-младший раньше работал тренером в «Карпатах», где выполнял роль ассистента.

«Почему Маркевич выбрал Ротаня в помощники? Действительно, очень интересное решение. Как стало известно, сам Мирон Богданович поначалу хотел взять в помощники своего сына Остапа, однако это решение не было одобрено.

После этого он остановился на кандидатуре своего экс-подопечного, лидера и капитана из «Днепра» – Руслана Ротаня, который возглавляет «Полесье», а также будет помогать Маркевичу в сборной.

Такой выбор выглядит логичным с точки зрения опыта и взаимопонимания, но ситуация все равно вызывает немалый интерес», – сообщил источник.

Николай Тытюк Источник: Inside UPL
Іноземця треба ставити
Продолжаем назначать неликвид. Прорыва от сборной можно не ждать в целом.
Це якась фігня, Ротань як тренер зараз котирується вище ніж Маркевич, навіщо йому йти помічником Маркевича, хіба що він враховує те що Богданич старий, і розраховує очолити збірну після нього. Та і взагалі мені не подобається ідея що Маркевич очолить збірну, так як вважаю що ні він, ні Ротань не виведуть її на новий рівень. Хоча звичайно з вітчизняних тренерів Ротань і Пономарьов виглядають найкращими варіантами, віддаючи перевагу напевно Пономарьову, так як іспанський стиль в пас (який пропагандує Ротань) не дуже підходить нашим гравцям.  
