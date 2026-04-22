Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат
Именитый наставник планировал работать во главе «сине-желтых» со своим сыном Остапом
Бывший тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич с высокой вероятностью возглавит сборную Украины после увольнения Сергея Реброва, который покинул свою должность 22 апреля.
По информации источников, ассистентом опытного специалиста в ближайших матчах станет нынешний наставник житомирского «Полесья» Руслан Ротань.
Мирон Богданович планировал пригласить в национальную команду своего сына Остапа, однако эту кандидатуру не поддержали в УАФ. Маркевич-младший раньше работал тренером в «Карпатах», где выполнял роль ассистента.
«Почему Маркевич выбрал Ротаня в помощники? Действительно, очень интересное решение. Как стало известно, сам Мирон Богданович поначалу хотел взять в помощники своего сына Остапа, однако это решение не было одобрено.
После этого он остановился на кандидатуре своего экс-подопечного, лидера и капитана из «Днепра» – Руслана Ротаня, который возглавляет «Полесье», а также будет помогать Маркевичу в сборной.
Такой выбор выглядит логичным с точки зрения опыта и взаимопонимания, но ситуация все равно вызывает немалый интерес», – сообщил источник.
