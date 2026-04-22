  4. Динамо стало автором 16-й крупной победы в полуфиналах Кубка Украины
Кубок Украины
22 апреля 2026, 12:41 | Обновлено 22 апреля 2026, 12:45
212
0

Динамо стало автором 16-й крупной победы в полуфиналах Кубка Украины

Киевляне нанесли 11-й разгром соперникам на этой стадии

22 апреля 2026, 12:41 | Обновлено 22 апреля 2026, 12:45
212
0
Динамо стало автором 16-й крупной победы в полуфиналах Кубка Украины
ФК Динамо

Динамовцы, обыграв «Буковину» со счетом 3:0, стали авторами 16-й крупной победы в полуфиналах Кубка Украины. 11 разгромов на этой стадии нанесло соперникам «Динамо», в том числе 7 – в гостях, четыре – «Шахтер» и один – «Днепр». Три крупные победы киевляне одержали с Сергеем Ребровым, две – с Валерием Лобановским, по одной – с Михаилом Фоменко, Алексеем Михайличенко, Александром Хацкевичем, Мирчей Луческу, Александром Шовковским и Игорем Костюком.

К слову, Костюк отпраздновал 10-ю викторию во главе «Динамо». 8 побед киевляне нанесли соперникам под его руководством в чемпионатах Украины и 2 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы в полуфиналах Кубка Украины

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

1.

11.05.1993

Динамо

Михаил ФОМЕНКО

Металлист (д)

3:0

2.

06.03.1997

Днепр

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

Металлург З (д)

3:0

3.

10.03.1997

Шахтер

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

ЦСКА (г)

3:0

4.

28.04.1999

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Звезда (г)

5:1

5.

10.05.2000

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Металлург З (д)

6:1

6.

05.03.2003

Динамо

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Волынь (г)

4:0

7.

07.05.2014

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Славутич (г)

3:0

8.

07.05.2014

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Черноморец (д)

4:0

9.

20.05.2015

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Олимпик (д)

4:1

10.

26.04.2017

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Николаев (г)

4:0

11.

18.04.2018

Динамо

Александр ХАЦКЕВИЧ

Днепр-1 (г)

4:1

12.

18.04.2018

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

Мариуполь (д)

5:1

13.

21.04.2021

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

Агробизнес (г)

3:0

14.

03.04.2024

Шахтер

Марино ПУШИЧ

Черноморец (д)

4:1

15.

23.04.2025

Динамо

Александр ШОВКОВСКИЙ

Буковина (г)

4:1

16.

21.04.2026

Динамо

Игорь КОСТЮК

Буковина (г)

3:0
По теме:
ЖДАНОВ: «Бойцовского нрава Чернигову в полуфинале Кубка будет недостаточно»
Пономаренко открыл счет третьему десятку дублей в полуфиналах Кубка Украины
Призетко обозначил проблему Металлиста 1925 перед матчем против Чернигова
Сергей Цыба
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22 апреля 2026, 08:29 5
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере

Бриедис рассказал, что Александр не был готов на все сто

Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Футбол | 22 апреля 2026, 10:09 11
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»

Улисс Ламас жестко раскритиковал украинского защитника

Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Бокс | 21.04.2026, 12:31
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Источник: в УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
Футбол | 22.04.2026, 11:32
Источник: в УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
Источник: в УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 09:12
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27
Бокс
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 10
Футбол
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
21.04.2026, 09:28
Бокс
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 4
Футбол
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 14
Футбол
