Динамо стало автором 16-й крупной победы в полуфиналах Кубка Украины

Динамовцы, обыграв «Буковину» со счетом 3:0, стали авторами 16-й крупной победы в полуфиналах Кубка Украины. 11 разгромов на этой стадии нанесло соперникам «Динамо», в том числе 7 – в гостях, четыре – «Шахтер» и один – «Днепр». Три крупные победы киевляне одержали с Сергеем Ребровым, две – с Валерием Лобановским, по одной – с Михаилом Фоменко, Алексеем Михайличенко, Александром Хацкевичем, Мирчей Луческу, Александром Шовковским и Игорем Костюком.

К слову, Костюк отпраздновал 10-ю викторию во главе «Динамо». 8 побед киевляне нанесли соперникам под его руководством в чемпионатах Украины и 2 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы в полуфиналах Кубка Украины