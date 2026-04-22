Динамо стало автором 16-й крупной победы в полуфиналах Кубка Украины
Киевляне нанесли 11-й разгром соперникам на этой стадии
Динамовцы, обыграв «Буковину» со счетом 3:0, стали авторами 16-й крупной победы в полуфиналах Кубка Украины. 11 разгромов на этой стадии нанесло соперникам «Динамо», в том числе 7 – в гостях, четыре – «Шахтер» и один – «Днепр». Три крупные победы киевляне одержали с Сергеем Ребровым, две – с Валерием Лобановским, по одной – с Михаилом Фоменко, Алексеем Михайличенко, Александром Хацкевичем, Мирчей Луческу, Александром Шовковским и Игорем Костюком.
К слову, Костюк отпраздновал 10-ю викторию во главе «Динамо». 8 побед киевляне нанесли соперникам под его руководством в чемпионатах Украины и 2 – в Кубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные победы в полуфиналах Кубка Украины
|
|
Дата
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
11.05.1993
|
Динамо
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Металлист (д)
|
3:0
|
2.
|
06.03.1997
|
Днепр
|
Вячеслав ГРОЗНЫЙ
|
Металлург З (д)
|
3:0
|
3.
|
10.03.1997
|
Шахтер
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
ЦСКА (г)
|
3:0
|
4.
|
28.04.1999
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Звезда (г)
|
5:1
|
5.
|
10.05.2000
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Металлург З (д)
|
6:1
|
6.
|
05.03.2003
|
Динамо
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Волынь (г)
|
4:0
|
7.
|
07.05.2014
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Славутич (г)
|
3:0
|
8.
|
07.05.2014
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Черноморец (д)
|
4:0
|
9.
|
20.05.2015
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Олимпик (д)
|
4:1
|
10.
|
26.04.2017
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Николаев (г)
|
4:0
|
11.
|
18.04.2018
|
Динамо
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Днепр-1 (г)
|
4:1
|
12.
|
18.04.2018
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Мариуполь (д)
|
5:1
|
13.
|
21.04.2021
|
Динамо
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Агробизнес (г)
|
3:0
|
14.
|
03.04.2024
|
Шахтер
|
Марино ПУШИЧ
|
Черноморец (д)
|
4:1
|
15.
|
23.04.2025
|
Динамо
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Буковина (г)
|
4:1
|
16.
|
21.04.2026
|
Динамо
|
Игорь КОСТЮК
|
Буковина (г)
|
3:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
