Даяна Ястремская – Солана Сиерра. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Мадриде

22 апреля 2026, 10:47
Даяна Ястремська – Солана Сьєрра. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Мадриді

Поединок 1/64 финала начнется 22 апреля в 15:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

22 апреля, в первом круге теннисного турнира в Мадриде, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 49) и Солана Сиерра (WTA 88).

Поединок начнется не ранее 15:00 по Киеву.

Даяна Ястремская

Украинка выдает пока невыразительный сезон, всего 8 побед в 19 встречах, что выглядит слабо. Если брать матчи на грунте, здесь спортсменка выиграла два матча из четырех. На последнем турнире в Линце Ястремская прошла американку Ли Энн – 7:5, 4:6, 6:3, а потом уступила румынке Русе – 6:4, 4:6, 4:6.

С начала сезона Даяна потеряла в рейтинге 22 позиции, теннисистка явно не может найти свою игру. В Мадриде от украинки не ждут прорыва, хотя в свой лучший день она может обыграть любую соперницу. Ястремская не изменяет своему агрессивному стилю, но есть проблемы со стабильностью.

Солана Сиерра

Аргентинской теннисистке тоже приходится нелегко в этом году, всего 7 побед при 12 поражениях. Из-за таких результатов спортсменка тоже потеряла 22 строчки в рейтинге, но пока удерживается в первой сотни.

Подобные показатели не стоит серьезно воспринимать, ведь Сьерра типичная южноамериканская спортсменка, которая специализируется на грунте. Именно на этом покрытии аргентинка играет хорошо и успешно. Свой первый и пока единственный матч на грунте в Чарльстоне, где уступила американке Урхобо – 5:7, 0:3, после чего снялась, так что непонятно, в каком состоянии находится аргентинка.

Прогноз

Теннисистки ранее между собой никогда не играли, а в первом матче украинка котируется явным фаворитом. Не думаю, что в этой паре все так однозначно, ведь Сиерра все-таки специализируется на грунте, что будет ее основным козырем.

В таком матче, я жду борьбы, хотя много будет зависеть от настроя и состояния здоровья. Считаю здесь перспективным вариант со ставкой на тотал 18,5 геймов за 1,72.

По теме:
Юлия Стародубцева – Моюка Утидзима. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
Дарья Снигур – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 22 апреля
Даниил Агарков
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Футбол | 21 апреля 2026, 17:24 7
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил

Хавбек может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»

WTA 1000 Мадрид. Определены соперницы украинок по итогам квалификации
Теннис | 21 апреля 2026, 22:53 6
WTA 1000 Мадрид. Определены соперницы украинок по итогам квалификации
WTA 1000 Мадрид. Определены соперницы украинок по итогам квалификации

В основе тысячника сыграют Стародубцева, Снигур, Калинина и Олейникова

В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 22.04.2026, 07:52
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22.04.2026, 08:29
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Футбол | 22.04.2026, 10:09
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
20.04.2026, 09:02 12
Футбол
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
20.04.2026, 14:49
Футбол
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
20.04.2026, 09:22 3
Футбол
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 5
Футбол
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 9
Футбол
Плотницкий возвращается. Лосано объявил состав на Лигу наций
Плотницкий возвращается. Лосано объявил состав на Лигу наций
20.04.2026, 08:30 10
Волейбол
