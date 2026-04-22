Даяна Ястремская – Солана Сиерра. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Мадриде

22 апреля, в первом круге теннисного турнира в Мадриде, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 49) и Солана Сиерра (WTA 88).

Поединок начнется не ранее 15:00 по Киеву.

Даяна Ястремская

Украинка выдает пока невыразительный сезон, всего 8 побед в 19 встречах, что выглядит слабо. Если брать матчи на грунте, здесь спортсменка выиграла два матча из четырех. На последнем турнире в Линце Ястремская прошла американку Ли Энн – 7:5, 4:6, 6:3, а потом уступила румынке Русе – 6:4, 4:6, 4:6.

С начала сезона Даяна потеряла в рейтинге 22 позиции, теннисистка явно не может найти свою игру. В Мадриде от украинки не ждут прорыва, хотя в свой лучший день она может обыграть любую соперницу. Ястремская не изменяет своему агрессивному стилю, но есть проблемы со стабильностью.

Солана Сиерра

Аргентинской теннисистке тоже приходится нелегко в этом году, всего 7 побед при 12 поражениях. Из-за таких результатов спортсменка тоже потеряла 22 строчки в рейтинге, но пока удерживается в первой сотни.

Подобные показатели не стоит серьезно воспринимать, ведь Сьерра типичная южноамериканская спортсменка, которая специализируется на грунте. Именно на этом покрытии аргентинка играет хорошо и успешно. Свой первый и пока единственный матч на грунте в Чарльстоне, где уступила американке Урхобо – 5:7, 0:3, после чего снялась, так что непонятно, в каком состоянии находится аргентинка.

Прогноз

Теннисистки ранее между собой никогда не играли, а в первом матче украинка котируется явным фаворитом. Не думаю, что в этой паре все так однозначно, ведь Сиерра все-таки специализируется на грунте, что будет ее основным козырем.

В таком матче, я жду борьбы, хотя много будет зависеть от настроя и состояния здоровья. Считаю здесь перспективным вариант со ставкой на тотал 18,5 геймов за 1,72.