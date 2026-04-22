Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Юлия Стародубцева – Моюка Утидзима. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
WTA
22 апреля 2026, 10:36
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

22 апреля, в рамках первого круга в Мадриде, свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 53) и Моюка Утидзима (WTA 94).

Поединок начнется не ранее 13:30 по Киеву.

Юлия Стародубцева

В этом сезоне украинке есть чем похвастаться, она впервые сыграла в финале турнира WTA, это было в Чарльстоне, где в решающем матче она без особой борьбы уступила мощной Пегуле. Среди хороших результатов можно вспомнить третий круг в Майами, где ее остановила Анисимова.

Успешные выступления моментально отобразились на рейтинге, Стародубцева поднялась на 60 позиций, что позволило закрепиться в середине первой сотни. В Мадриде спортсменка начала с квалификации, где обыграла итальянку Стефанини – 6:0, 6:1, но потом уступила «нейтралке» Павлюченковой – 4:6, 6:0, 4:6. Теннисистка попала в основную сетку как лаки-лузер, поэтому должна воспользоваться своим шансом.

Моюка Утидзима

Японская спортсменка типичный середняк мирового тенниса, которая не выделяется какими-то достижениями. Примерно год назад Утидзима даже входила в топ-50, но сейчас она в конце первой сотни, на этой же позиции она начинала сезон.

На счету спортсменки в этом году 15 побед при 10 поражениях. Лучше всего она выступала на грунте, она сыграла в трех турнирах подряд в Турции, выиграв один из них, причем в финале удалось обыграть украинку Ангелину Калинину. В Мадриде спортсменка получила возможность стартовать сразу с основной сетки.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки играли между собой всего раз, матч состоялся в этом году, в финале квалификации турнира в Дохе, тогда японка одержала тяжелую победу – 2:6, 6:4, 6:4.

Прогноз

На бумаге небольшим фаворитом считается Стародубцева, с чем я согласен, ведь украинка выдает хороший сезон и должна взять реванш за поражение в Дохе. Утидзима крепкая и неуступчивая теннисистка, которая успела провести в этом году много матчей на грунтовом покрытии.

Жду сложного матча, возможно даже будет три сета, поставлю на чистую победу украинской спортсменки.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
22.04.2026 -
13:30
Моюка Утидзима
Победа Стародубцевой 1.52
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем