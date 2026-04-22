Мбаппе установил новый рекорд топ-5 лиг
Нападающий Реала стал первым французом, забившим 40+ голов в 4 сезонах подряд во всех турнирах
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил свой 41-й гол за «Реал» в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Это произошло в первом тайме матча 33-го тура испанской Ла Лиги против «Алавеса».
Мбаппе в четырех сезонах подряд забил более 40 голов, выступая за клуб из топ-5 европейских чемпионатов: 2022/23 – 41 (ПСЖ), 2023/24 – 44 (ПСЖ), 2024/25 – 44 (Реал), 2025/26 – 41 (Реал).
Нападающий «Реала» стал первым французом, кому удалось добиться такого достижения.
Количество голов Килиана Мбаппе по сезонам на клубном уровне во всех турнирах:
- 44 – 2023/24 (ПСЖ), 48 матчей
- 44 – 2024/25 (Реал), 59 матчей
- 42 – 2020/21 (ПСЖ), 47 матчей
- 41 – 2022/23 (ПСЖ), 43 матча
- 41 – 2025/26 (Реал), 40 матчей
- 39 – 2018/19 (ПСЖ), 43 матча
- 39 – 2021/22 (ПСЖ), 46 матчей
- 30 – 2019/20 (ПСЖ), 37 матчей
- 28 – 2016/17 (Монако), 46 матчей
- 21 – 2017/18 (ПСЖ), 46 матчей
Килиан Мбаппе в сезоне 2025/26, статистика выступлений за «Реал»:
- 40 матчей
- 41 гол: 24 – Ла Лига, 15 – Лига чемпионов, 2 – Кубок Испании
🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur français à avoir inscrit plus de 40 buts lors de 4 saisons consécutives avec un club des 5 grands championnats en compétition officielle (41 en 2022/23, 44 en 2023/24, 44 en 2024/25, 41 en 2025/26). #RMAALA— Stats Foot (@Statsdufoot) April 21, 2026
