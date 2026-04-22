Мбаппе установил новый рекорд топ-5 лиг

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил свой 41-й гол за «Реал» в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Это произошло в первом тайме матча 33-го тура испанской Ла Лиги против «Алавеса».

Мбаппе в четырех сезонах подряд забил более 40 голов, выступая за клуб из топ-5 европейских чемпионатов: 2022/23 – 41 (ПСЖ), 2023/24 – 44 (ПСЖ), 2024/25 – 44 (Реал), 2025/26 – 41 (Реал).

Нападающий «Реала» стал первым французом, кому удалось добиться такого достижения.

Количество голов Килиана Мбаппе по сезонам на клубном уровне во всех турнирах:

44 – 2023/24 (ПСЖ), 48 матчей

44 – 2024/25 (Реал), 59 матчей

42 – 2020/21 (ПСЖ), 47 матчей

41 – 2022/23 (ПСЖ), 43 матча

41 – 2025/26 (Реал), 40 матчей

39 – 2018/19 (ПСЖ), 43 матча

39 – 2021/22 (ПСЖ), 46 матчей

30 – 2019/20 (ПСЖ), 37 матчей

28 – 2016/17 (Монако), 46 матчей

21 – 2017/18 (ПСЖ), 46 матчей

Килиан Мбаппе в сезоне 2025/26, статистика выступлений за «Реал»:

40 матчей

41 гол: 24 – Ла Лига, 15 – Лига чемпионов, 2 – Кубок Испании