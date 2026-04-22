  Мбаппе установил новый рекорд топ-5 лиг
22 апреля 2026, 00:08 | Обновлено 22 апреля 2026, 00:09
Мбаппе установил новый рекорд топ-5 лиг

Нападающий Реала стал первым французом, забившим 40+ голов в 4 сезонах подряд во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил свой 41-й гол за «Реал» в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Это произошло в первом тайме матча 33-го тура испанской Ла Лиги против «Алавеса».

Мбаппе в четырех сезонах подряд забил более 40 голов, выступая за клуб из топ-5 европейских чемпионатов: 2022/23 – 41 (ПСЖ), 2023/24 – 44 (ПСЖ), 2024/25 – 44 (Реал), 2025/26 – 41 (Реал).

Нападающий «Реала» стал первым французом, кому удалось добиться такого достижения.

Количество голов Килиана Мбаппе по сезонам на клубном уровне во всех турнирах:

  • 44 – 2023/24 (ПСЖ), 48 матчей
  • 44 – 2024/25 (Реал), 59 матчей
  • 42 – 2020/21 (ПСЖ), 47 матчей
  • 41 – 2022/23 (ПСЖ), 43 матча
  • 41 – 2025/26 (Реал), 40 матчей
  • 39 – 2018/19 (ПСЖ), 43 матча
  • 39 – 2021/22 (ПСЖ), 46 матчей
  • 30 – 2019/20 (ПСЖ), 37 матчей
  • 28 – 2016/17 (Монако), 46 матчей
  • 21 – 2017/18 (ПСЖ), 46 матчей

Килиан Мбаппе в сезоне 2025/26, статистика выступлений за «Реал»:

  • 40 матчей
  • 41 гол: 24 – Ла Лига, 15 – Лига чемпионов, 2 – Кубок Испании
