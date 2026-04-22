Кубок Украины
22 апреля 2026, 00:11
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Честно, я этого не ожидал»

Нападающий «Динамо» прокомментировал победу над «Буковиной»

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко прокомментировал победу над черновицкой «Буковиной» (3:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

— Впечатления замечательные. Хорошо, что сегодня победили. Команда была невероятно заряжена, чтобы выйти в финал и, дай Бог, выиграть его. Поэтому с позитивным настроем возвращаемся в Киев и готовимся к следующей игре.

— Был ли третий гол в матче одним из самых легких в вашей карьере? Или все же пришлось хорошо потрудиться, чтобы забить?

— Еще нужно было туда добежать. Все говорят, что это легко, но на самом деле нет. Нужно правильно выбрать позицию, почувствовать тайминг, чтобы партнер отдал передачу. Возможно, со стороны это выглядит просто, но нужно еще успеть.

— Как вам атмосфера на трибунах, где собралось более 10 тысяч болельщиков? Приходилось ли раньше играть при такой поддержке?

— Честно говоря, не ожидал. Это было супер. Очень классно, что пришло столько людей и была такая невероятная поддержка. Хотя она была не в нашу пользу, все равно приятно играть, когда люди любят футбол и приходят на стадион смотреть матчи. Атмосфера сегодня была действительно замечательная.

— Создалось впечатление, что с таким настроением, которое у вас было, у «Буковины» просто не было шансов.

— Команда сегодня вышла играть только на победу. «Буковина» много говорила, но мы — «Динамо», не обращаем на это внимания. Для нас нет особой разницы, против кого играть, наша задача — выходить на каждый матч и побеждать. Это наша цель.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Буковина - Динамо Матвей Пономаренко
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Майбутній Карім Бензема! 
