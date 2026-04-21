Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Богдан РЕДУШКО: «Это была установка от тренерского штаба»
21 апреля 2026, 22:55 | Обновлено 21 апреля 2026, 22:56
Богдан РЕДУШКО: «Это была установка от тренерского штаба»

Вингер «Динамо» прокомментировал победу над «Буковиной»

ФК Динамо Киев. Богдан Редушко

Вингер киевского «Динамо» Богдан Редушко прокомментировал победу над черновицкой «Буковиной» (3:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

— Вы одержали уверенную победу и вышли в финал Кубка Украины. Каковы ваши мысли и впечатления?

— Приятно побеждать, особенно в такой невероятной атмосфере. Лично для меня это впервые — играть при такой поддержке, поэтому получил огромное удовольствие.

— Готовились ли вы морально к тому, что на матч придет такое большое количество зрителей?

— И да, и нет. Особенно об этом не думал — больше концентрировался на своей игре и на командных действиях.

— «Буковина» до этого матча не проигрывала в течение сезона. Ожидали ли тяжелой игры против сложного соперника?

— Готовились, как к обычному сопернику, анализировали игру «Буковины», знали о длинной беспроигрышной серии. Но, как видите, смогли ее прервать и движемся дальше.

— Сегодня часто удавалось быстро и удачно проходить по флангам. Это была заготовка под соперника?

— Частично да. У нас есть такая установка от тренерского штаба — активно использовать фланги. Это дало результат: несколько раз быстро выбегали в контратаки — и счет 3:0.

— Все три гола довольно похожи. Эти комбинации отрабатывались на тренировках?

— Да, конечно. Отрабатываем разные варианты атак на тренировках. Сегодня несколько из них сработали.

— Будете ли смотреть полуфинал между «Металлистом 1925» и «Черниговом», чтобы узнать соперника?

— Конечно. Посмотрим, с кем придется играть в финале.

— Впереди непростой выезд в Кривой Рог на матч против «Кривбасса». Уже переключаетесь на этот матч?

— Сегодня в поезде еще будем анализировать эту игру, а уже со следующего дня попробуем о ней забыть и начнем готовиться к матчу первенства.

В потязі ананізувати гру...? 
Мій рідний Динамо.... Хоч зараз не брешіть!
