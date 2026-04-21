ФОТО. Игроку Буковины стало плохо на поле. Динамо в это время забило

Динамо в первом тайме матча полуфинала Кубка Украины забило гол в ворота Буковины, отличился Матвей Пономаренко, который завершил контратаку киевлян.

Однако момент вызвал негодование со стороны тренера Сергея Шищенко – игроку команды Андрею Бусько стало плохо и он упал в центре поля во время голевой атаки соперника.

Игрока забрали в машину скорой помощи, а представители Буковины недовольны тем, что футболисты Динамо не выбили мяч, когда Бусько лежал на поле.

Шищенко получил желтую карточку.