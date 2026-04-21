  4. ФОТО. Игроку Буковины стало плохо на поле. Динамо в это время забило
21 апреля 2026, 18:55 | Обновлено 21 апреля 2026, 19:22
Шищенко недоволен и получил карточку

Динамо в первом тайме матча полуфинала Кубка Украины забило гол в ворота Буковины, отличился Матвей Пономаренко, который завершил контратаку киевлян.

Однако момент вызвал негодование со стороны тренера Сергея Шищенко – игроку команды Андрею Бусько стало плохо и он упал в центре поля во время голевой атаки соперника.

Игрока забрали в машину скорой помощи, а представители Буковины недовольны тем, что футболисты Динамо не выбили мяч, когда Бусько лежал на поле.

Шищенко получил желтую карточку.

По теме:
ВИДЕО. «Позор». Фанаты Буковины раскритиковали арбитра после гола Динамо
ФОТО. Лицо и эмоции инвестора Буковины Дубинского после 2-го гола Динамо
Буковина – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Андрей Бусько Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Буковина - Динамо
Иван Зинченко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Австралийская команда провела матч в форме сборной Англии
Футбол | 21 апреля 2026, 18:48 0
ФОТО. Австралийская команда провела матч в форме сборной Англии
ФОТО. Австралийская команда провела матч в форме сборной Англии

Команда из Австралии нашла выход после того, как арбитр запретил играть в привычной форме

Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Футбол | 21 апреля 2026, 10:22 9
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины

Судаков покинет клуб

Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Футбол | 21.04.2026, 08:22
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 21.04.2026, 15:45
Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
Футбол | 21.04.2026, 07:29
ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
Игроки Буковины реально не видели, а если и видели, то не понятно было, чего он упал .
А Пономаренко подошёл, нагнулся, посмотрел и побежал забивать.
Он не стал сигнализировать судье - гол для него важнее.
Но если с игроком что то серьезное случится, а там действительно что то серьезное - не зря так в спешке на носилки и в скорую , то это пятно у Пономаренко будет на всю жизнь и на Динамо тоже.
Давайте будем объективными- мяч сначала был у Буковины и они не собирались его выбивать.
цинічні нікчеми
Єто в стиле Киева! Ничего нового!
Популярные новости
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 8
Футбол
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
20.04.2026, 09:22 2
Футбол
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 27
Футбол
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
19.04.2026, 20:45 10
Другие виды
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 30
Теннис
