Украина. Премьер лига21 апреля 2026, 18:55 | Обновлено 21 апреля 2026, 19:22
1469
ФОТО. Игроку Буковины стало плохо на поле. Динамо в это время забило
Шищенко недоволен и получил карточку
Динамо в первом тайме матча полуфинала Кубка Украины забило гол в ворота Буковины, отличился Матвей Пономаренко, который завершил контратаку киевлян.
Однако момент вызвал негодование со стороны тренера Сергея Шищенко – игроку команды Андрею Бусько стало плохо и он упал в центре поля во время голевой атаки соперника.
Игрока забрали в машину скорой помощи, а представители Буковины недовольны тем, что футболисты Динамо не выбили мяч, когда Бусько лежал на поле.
Шищенко получил желтую карточку.
А Пономаренко подошёл, нагнулся, посмотрел и побежал забивать.
Он не стал сигнализировать судье - гол для него важнее.
Но если с игроком что то серьезное случится, а там действительно что то серьезное - не зря так в спешке на носилки и в скорую , то это пятно у Пономаренко будет на всю жизнь и на Динамо тоже.