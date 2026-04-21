Определена первая соперница Свитолиной на престижном турнире в Мадриде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) получила первую соперницу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Во втором раунде украинка встретится с Анной Бондар (Венгрия, WTA 63), которая на старте соревнований переиграла Викторию Голубич (Швейцария, WTA 81) в двух сетах.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Анна Бондар (Венгрия) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:3

Ранее Свитолина трижды играла против Бондар – все очные противостояния состоялись в 2025 году. На Ролан Гаррос Элина выиграла со счетом 7:6 (7:4), 7:5, на Уимблдоне победила более уверенно – 6:3, 6:1, а на US Open потерпела сенсационное поражение – 2:6, 4:6.

Свитолиной в Мадриде предстоит защита прошлогоднего полуфинала – в прошлом сезоне Элина уступила Арине Соболенко на этой стадии.

Если Свитолина выйдет в 1/16 финала Мадрида-2026, то сыграет либо с Ван Синьюй (Китай, WTA 31), либо с Лаурой Самсон (Чехия, WTA 171).