Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена первая соперница Свитолиной на престижном турнире в Мадриде
WTA
21 апреля 2026, 17:39 | Обновлено 21 апреля 2026, 17:41
Элина встретится с Анной Бондар, которая переиграла Викторию Голубич

Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Бондар

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) получила первую соперницу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Во втором раунде украинка встретится с Анной Бондар (Венгрия, WTA 63), которая на старте соревнований переиграла Викторию Голубич (Швейцария, WTA 81) в двух сетах.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Анна Бондар (Венгрия) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:3

Ранее Свитолина трижды играла против Бондар – все очные противостояния состоялись в 2025 году. На Ролан Гаррос Элина выиграла со счетом 7:6 (7:4), 7:5, на Уимблдоне победила более уверенно – 6:3, 6:1, а на US Open потерпела сенсационное поражение – 2:6, 4:6.

Свитолиной в Мадриде предстоит защита прошлогоднего полуфинала – в прошлом сезоне Элина уступила Арине Соболенко на этой стадии.

Если Свитолина выйдет в 1/16 финала Мадрида-2026, то сыграет либо с Ван Синьюй (Китай, WTA 31), либо с Лаурой Самсон (Чехия, WTA 171).

Элина Свитолина Анна Бондар Виктория Голубич WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем