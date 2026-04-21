  4. ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ перенесен на другой день. Билеты стоят 1 гривну
21 апреля 2026, 16:02 | Обновлено 21 апреля 2026, 16:09
«Колос» сообщил об изменениях перед игрой с «Полтавой»

«Колос» официально сообщил об изменении даты проведения домашнего матча 25-го тура УПЛ против «Полтавы».

Матч на стадионе «Колос» в Ковалёвке должен был состояться 25 апреля в выходной день, однако организаторы приняли другое решение.

Согласно обновленной информации, поединок «Колоса» и «Полтавы» пройдет 24 апреля в 15:30.

Чтобы загладить вину перед болельщиками, которые уже приобрели билеты на субботний матч, «Колос» решил вернуть деньги за игру и установить новую символическую цену на пятничный поединок – всего одну гривну за билет.

В турнирной таблице «Колос» занимает седьмое место (37 очков), «Полтава» – последняя: 16-е место и 11 баллов.

По теме:
Туран выразил мнение о первом летнем новичке Шахтера
Ротань назвал две причины поражения Полесья от Шахтера
Дмитрий Ризнык отметил «сухой» юбилей
Колос Ковалевка Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига перенос матчей
Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Легенда МЮ банкрот? Бизнес ушел в минус на £563 тысячи
Футбол | 21 апреля 2026, 16:13 0
ФОТО. Легенда МЮ банкрот? Бизнес ушел в минус на £563 тысячи
ФОТО. Легенда МЮ банкрот? Бизнес ушел в минус на £563 тысячи

Дела Райана Гиггзу идут не очень хорошо...

Динамо реабилитируется, ЛНЗ уступает, Шахтер побеждает
Футбол | 21 апреля 2026, 10:51 7
Динамо реабилитируется, ЛНЗ уступает, Шахтер побеждает
Динамо реабилитируется, ЛНЗ уступает, Шахтер побеждает

Самые интересные события 24-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Футбол | 21.04.2026, 07:10
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Футбол | 21.04.2026, 08:39
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Футбол | 21.04.2026, 08:22
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Популярные новости
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 30
Теннис
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 8
Футбол
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
19.04.2026, 20:45 10
Другие виды
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 8
Футбол
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
