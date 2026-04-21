ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ перенесен на другой день. Билеты стоят 1 гривну
«Колос» сообщил об изменениях перед игрой с «Полтавой»
«Колос» официально сообщил об изменении даты проведения домашнего матча 25-го тура УПЛ против «Полтавы».
Матч на стадионе «Колос» в Ковалёвке должен был состояться 25 апреля в выходной день, однако организаторы приняли другое решение.
Согласно обновленной информации, поединок «Колоса» и «Полтавы» пройдет 24 апреля в 15:30.
Чтобы загладить вину перед болельщиками, которые уже приобрели билеты на субботний матч, «Колос» решил вернуть деньги за игру и установить новую символическую цену на пятничный поединок – всего одну гривну за билет.
В турнирной таблице «Колос» занимает седьмое место (37 очков), «Полтава» – последняя: 16-е место и 11 баллов.
