Экс-игрок Буковины: «Динамо проиграет в серии пенальти»

Бывший защитник «Буковины» Александр Войтюк эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на полуфинальный матч Кубка Украины между черновицкой командой Первой лиги и киевским «Динамо», который состоится 21 апреля в Тернополе.

«Так уж сложилось, что футболисты «Буковины» к второй части сезона в основном готовились на спортбазе академии «Мункач» в Закарпатье, где я сейчас работаю тренером. У меня была возможность убедиться, что тренировочный процесс в «Буковине» — на высоком уровне, все клубные службы работают образцово. У главного тренера Сергея Шищенко есть из кого выбирать, хотя отсутствие травмированных лидеров, Богдана Бойчука и Олега Ильина, сказывается.

Я не считаю «Динамо» фаворитом в этом противостоянии. Пока что игра киевлян не производит целостного впечатления. Думаю, что благодаря железной дисциплине, желанию прыгнуть выше головы, черновицкая команда при безумной поддержке 12-го игрока сумеет дать бой гранду украинского футбола.

Мой прогноз – 0:0 в основное время, а в серии послематчевых пенальти счастливый билет достанется «Буковине».

Поединок «Буковина» – «Динамо» начнется сегодня в 18.00 на тернопольском стадионе имени Романа Шухевича.

