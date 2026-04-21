Цифры и факты. Важнейшие события 24-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 24-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» c 6-й попытки впервые берет верх над «Полесьем».

Горняки празднуют рекордную для чемпионатов Украины 400-ю викторию в родных стенах.

Оранжево-черные одерживают 6-ю подряд победу на своем поле (мячи 14-0).

Общая беспроигрышная серия дончан достигает 14 матчей (+10=4), а домашняя – 10 (+9=1).

«Шахтер» забивает в родных стенах 27 игр кряду, а не пропускает – 6 (590 минут).

Николай Матвиенко проводит 80-й матч в качестве капитана горняков (ЧУ– 53, КУ – 5, ЕК – 22).

Валерий Бондарь на 506-й минуте забивает первый мяч оранжево-черных в баталиях с желто-зелеными.

Валерий Бондарь становится автором 90-го гола «Шахтера» во всех турнирах при Арде Туране (ЧУ – 54, КУ – 2, ЕК – 34).

«Полесье» терпит 20-е поражение в чемпионатах Украины.

Подопечные Руслана Ротаня обновляют личный рекорд, продлив безничейную серию на чужих полях до 13 матчей (+10-3).

ЛНЗ прерывает свою рекордную гостевую победную серию из 8 игр (мячи 18-2). Последний раз черкасщане теряли очки на выезде 12 сентября 2025 года – 1:4 с «Александрией».

Подопечные Виталия Пономарева завершают еще три своих рекордных серии: беспроигрышную на чужих полях – из 8 матчей, общую голевую – из 12 и гостевую – из 10. Последний раз «сиреневые» оставались на «сухом пайке» 3 ноября 2025-го – 0:1 дома с «Карпатами», а на выезде – 2 августа того же года – 0:0 с «Зарей».

ЛНЗ обновляет клубное достижение, обходясь без ничьих в гостях 11 игр подряд (+9-2).

«Колос» с 6-й попытки впервые берет верх над ЛНЗ.

Ковалевцы 70-й раз не пропускают в элитном дивизионе.

«Металлист 1925» проводит 50-й домашний матч в чемпионатах Украины (+19=13-18, 59-73).

Желто-синие одерживают в общем 3-ю победу подряд (мячи 6-0), а на своем поле – 5-ю (мячи 9-0), обновляя личный рекорд.

Подопечные Младена Бартуловича вносят еще три поправки в таблицу клубных достижений, продлив беспроигрышную серию в родных стенах до 6 игр (+5=1), общую сухую – до 458 минут, а домашнюю – до 583-х.

«Кудровка» терпит 4-е поражение кряду (мячи 1-6).

«Динамо» 20-й раз берет верх над «Зарей» на своем поле.

Киевляне устанавливают личный рекорд, одержав 8-ю волевую победу в поединках с луганчанами.

Безничейная серия бело-синих достигает 15 матчей (+9-6).

«Динамо» реализовывает 21-й пенальти подряд, а «Заря» – 5-й.

Матвей Пономаренко становится автором 50-го гола киевлян в этом сезоне.

Владимир Бражко забивает 15-й мяч в рядах бело-синих (ЧУ – 12, КУ – 1, ЕК – 1),

Богдан Редушко становится автором 120-го гола киевлян в баталиях с луганчанами, а Филипп Будковский забивает 20-й мяч «Зари» в гостях у «Динамо».

Мяч, забитый Богданом Редушко, оказывается 100-м, пропущенным луганчанами в чемпионатах Украины при Викторе Скрипнике.

5-й раз поражает ворота динамовцев Филипп Будковский (3 гола – за «Зорю», по 1 – за «Десну» и «Полесье»).

Кривбасс», впервые разгромивший «Рух», празднует 30-ю крупную победу на своем поле.

Ян Юрчец становится автором 10-го гола бело-красно-черных в баталиях с желто-черными.

«Рух» терпит 60-е поражение в элитном дивизионе.

Подопечные Ивана Федыка обновляют два личных антирекорда, 5-й раз подряд уступив хозяевам (мячи 0-10) и продлив безголевую серию на чужих полях до 469 минут.

Желто-черные проводят 70-й матч в УПЛ без забитых мячей, в том числе 10-й в гостях в этом сезоне.

Владимир Ясинский становится самым молодым автором автогола в истории чемпионатов Украины – 17 лет 232 дня.

«Карпаты» прерывают рекордную 4-матчевую общую победную серию, а «Эпицентр» 3-матчевую домашнюю.

«Львы» продлевают общую сухую серию до 475 минут, устанавливая новое клубное достижение, а гостевую – до 278.

Подопечные Сергея Нагорняка не пропускают в родных стенах 400 минут кряду.

Каменчане проводят 10-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Верес» с 11-й попытки впервые берет верх над «Александрией».

Ровенчане празднуют 70-ю победу в чемпионатах Украины, в том числе 20-ю под руководством Олега Шандрука.

200-й матч в карьере проводит Дмитрий Клец (ЧУ – 191, КУ – 9).

Фабрисиу Ян становится автором 100-го гола красно-черных на чужих полях.

«Александрия», 3-й раз подряд проигравшая в родных стенах (мячи 0-9), терпит 150-е поражение в УПЛ.

Подопечные Владимира Шарана продлевают общую безвыигрышную серию до 16 матчей (=5-11), обновляя личный антирекорд, а домашнюю – до 8 (=1-7), повторяя клубное «достижение» 24-летней давности.

Черно-желто-зеленые пропускают 16 игр кряду, а не забивают на своем поле – 3 (359 минут).

«Оболонь» обновляет личный рекорд, 3-й раз подряд разделив очки с гостями.

Сергей Суханов проводит 71-й матч в УПЛ в рядах «пивоваров» и повторяет клубное достижение Руслана Черненко.

На 441-й минуте завершается домашняя сухая серия Дениса Марченко.

Безвыигрышная серия «Полтавы» достигает 10 матчей (=3-7).

Малиново-золотые пропускают в общем 22 игры кряду, а на чужих полях – во всех 12.

Валерий Сад на 291-й минуте прерывает гостевую безголевую серию полтавчан.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Руслан Бабенко («Полесье»), 50-й – Игорь Мединский («Оболонь»), Невертон и Педру Энрике (оба – «Шахтер»), 1-й – Юрий Мужиловский («Рух») и Денис Хмелевский («Александрия»).

60-й мяч в УПЛ забивает Филипп Будковский, 15-й – Ибрахим Кане, 5-й – Валерий Бондарь, 1-й – Гильерме Байя, Фабрисиу Ян (оба – в 9-й игре), Валерий Сад (в 28-й) и Ян Юрчец (в 30-й).

5-й пенальти из 5 реализовывает Владимир Бражко, 5-й из 7 – Филипп Будковский, 2-й из 3-х – Олег Слободян.

1-ю красную карточку в карьере получают Бекназ Алмазбеков (в 20-й игре) и Олег Веремиенко (в 24-й).

60-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в сезоне-2025/26 Владимир Ясинский («Рух»), 50-й – Александр Драмбаев (ЛНЗ).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ