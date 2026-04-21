Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан Бабенко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
21 апреля 2026, 11:43 | Обновлено 21 апреля 2026, 11:48
107
1

Руслан Бабенко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Капитан житомирян дебютировал в УПЛ 23 апреля 2011 года

107
1 Comments
ФК Полесье. Руслан Бабенко

Матч с «Шахтером» (0:1) стал 200-м для 33-летнего полузащитника житомирян Руслана Бабенко в чемпионатах Украины. 49 встреч он отыграл за «Днепр-1», 45 – за «Полесье», 28 – за «Черноморец», 22 – за «Олимпик», 19 – за «Зарю», 17 – за «Волынь», 11 – за «Днепр» и 9 – за каменскую «Сталь».

В гвардейский «Клуб 200» Бабенко вошел через 14 лет 362 дня после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 23 апреля 2011 года в гостевом поединке «Днепра» с «Кривбассом» (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Руслана Бабенко в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Бабенко

Соперник

Счет

1-й

23.04.2011

Днепр

Кривбасс

3:0 (г)

50-й

29.10.2017

Заря

Александрия

2:2 (д)

100-й

11.04.2021

Олимпик

Колос

1:2 (д)

150-й

15.04.2024

Днепр-1

Металлист 1925

1:1 (г)

200-й

20.04.2026

Полесье

Шахтер

0:1 (г)

цифры и факты Руслан Бабенко Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Скільки років вже немає дніпровських команд,а їх метастази у вигляді своїх вихованців досі росповсюджені і в більшості українських команд,і у Європі, і у Світі-Сваток.Всіх і не згадаєш,більшість з них згадуєш,коли звучать їх призвища. Досі не віриться, що ціх команд, які займали значне місце і в радянському,і в українському футболі більше немає.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем