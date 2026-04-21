Руслан Бабенко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Матч с «Шахтером» (0:1) стал 200-м для 33-летнего полузащитника житомирян Руслана Бабенко в чемпионатах Украины. 49 встреч он отыграл за «Днепр-1», 45 – за «Полесье», 28 – за «Черноморец», 22 – за «Олимпик», 19 – за «Зарю», 17 – за «Волынь», 11 – за «Днепр» и 9 – за каменскую «Сталь».

В гвардейский «Клуб 200» Бабенко вошел через 14 лет 362 дня после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 23 апреля 2011 года в гостевом поединке «Днепра» с «Кривбассом» (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Руслана Бабенко в УПЛ