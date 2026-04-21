Руслан Бабенко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
Капитан житомирян дебютировал в УПЛ 23 апреля 2011 года
Матч с «Шахтером» (0:1) стал 200-м для 33-летнего полузащитника житомирян Руслана Бабенко в чемпионатах Украины. 49 встреч он отыграл за «Днепр-1», 45 – за «Полесье», 28 – за «Черноморец», 22 – за «Олимпик», 19 – за «Зарю», 17 – за «Волынь», 11 – за «Днепр» и 9 – за каменскую «Сталь».
В гвардейский «Клуб 200» Бабенко вошел через 14 лет 362 дня после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 23 апреля 2011 года в гостевом поединке «Днепра» с «Кривбассом» (3:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Руслана Бабенко в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Бабенко
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
23.04.2011
|
Днепр
|
Кривбасс
|
3:0 (г)
|
50-й
|
29.10.2017
|
Заря
|
Александрия
|
2:2 (д)
|
100-й
|
11.04.2021
|
Олимпик
|
Колос
|
1:2 (д)
|
150-й
|
15.04.2024
|
Днепр-1
|
Металлист 1925
|
1:1 (г)
|
200-й
|
20.04.2026
|
Полесье
|
Шахтер
|
0:1 (г)
Судаков покинет клуб
Горняки в центральном матче тура минимально обыграли Полесье из Житомира