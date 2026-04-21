Николай Матвиенко отметил капитанский юбилей

«Шахтер» на матч с «Полесьем» (1:0) 80-й раз в истории вывел 29-летний защитник Николай Матвиенко. Он стал седьмым игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости. 53 встречи в качестве капитана Николай отыграл в чемпионатах Украины, 22 – в еврокубках и 5 – в Кубке Украины.

Впервые Матвиенко надел капитанскую повязку 3 августа 2021 года в гостевом поединке оранжево-черных с «Генком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:1). В капитанских матчах Николая «Шахтер» одержал в общей сложности 51 победу, 18 встреч завершил вничью, 11 проиграл.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости

Игрок ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Дарио СРНА 238 26 9 93 366 2. Анатолий ТИМОЩУК 139 22 3 35 199 3. Тарас СТЕПАНЕНКО 78 3 1 25 107 4. Сергей ПОПОВ 77 8 - 18 103 5. Валерий КРИВЕНЦОВ 73 13 - 11 97 6. ТАЙСОН 52 11 1 19 83 7. Николай МАТВИЕНКО 53 5 - 22 80 8. Андрей ПЯТОВ 28 2 2 13 45 9. Игорь ПЕТРОВ 32 5 - 4 41 10. Евгений ДРАГУНОВ 32 8 - - 40 Сергей КОВАЛЕВ 26 11 - 3 40

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.