  4. Николай Матвиенко отметил капитанский юбилей
21 апреля 2026, 11:37 | Обновлено 21 апреля 2026, 11:41
Николай Матвиенко отметил капитанский юбилей

29-летний защитник провел 80-й матч как капитан «Шахтера»

ФК Шахтер. Николай Матвиенко

«Шахтер» на матч с «Полесьем» (1:0) 80-й раз в истории вывел 29-летний защитник Николай Матвиенко. Он стал седьмым игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости. 53 встречи в качестве капитана Николай отыграл в чемпионатах Украины, 22 – в еврокубках и 5 – в Кубке Украины.

Впервые Матвиенко надел капитанскую повязку 3 августа 2021 года в гостевом поединке оранжево-черных с «Генком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:1). В капитанских матчах Николая «Шахтер» одержал в общей сложности 51 победу, 18 встреч завершил вничью, 11 проиграл.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Дарио СРНА

238

26

9

93

366

2.

Анатолий ТИМОЩУК

139

22

3

35

199

3.

Тарас СТЕПАНЕНКО

78

3

1

25

107

4.

Сергей ПОПОВ

77

8

-

18

103

5.

Валерий КРИВЕНЦОВ

73

13

-

11

97

6.

ТАЙСОН

52

11

1

19

83

7.

Николай МАТВИЕНКО

53

5

-

22

80

8.

Андрей ПЯТОВ

28

2

2

13

45

9.

Игорь ПЕТРОВ

32

5

-

4

41

10.

Евгений ДРАГУНОВ

32

8

-

-

40

Сергей КОВАЛЕВ

26

11

-

3

40

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

