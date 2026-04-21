Шахтер впервые забил Полесью в УПЛ
Безголевая серия горняков в матчах с житомирянами завершилась на 505-й минуте
27-летний защитник «Шахтера» Валерий Бондарь стал автором первого гола оранжево-черных в ворота «Полесья» в чемпионатах Украины. Безголевая серия горняков в баталиях с житомирянами длилась, начиная с 24 ноября 2023 года, 505 минут.
Более продолжительные стартовые серии без забитых мячей во встречах двух клубов в УПЛ имели только шесть клубов. «Харьков», «Олимпик», тернопольская «Нива» и «Минай» в поединках с «Динамо», а «Ингулец» и «Верес» в матчах с «Колосом».
К слову, гол Бондаря ко всему прочему оказался 90-м для «Шахтера» во всех турнирах при Арде Туране (ЧУ – 54, КУ – 2, ЕК – 34).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные стартовые безголевые серии во встречах двух клубов
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Началась
|
Завершилась
|
Автор первого гола
|
720’*
|
Харьков
|
Динамо
|
16.10.2005
|
|
|
637’
|
Олимпик
|
Динамо
|
09.08.2014
|
13.05.2017
|
Михаил СЕРГИЙЧУК
|
630’*
|
Ингулец
|
Колос
|
27.09.2020
|
|
|
593’
|
Верес
|
Колос
|
24.07.2021
|
26.08.2024
|
Владислав ШАРАЙ
|
578’
|
Нива Т
|
Динамо
|
20.04.1992
|
05.08.1994
|
Виталий РУДНИЦКИЙ
|
542’
|
Минай
|
Динамо
|
26.09.2020
|
30.07.2023
|
Вадим ВИТЕНЧУК
|
505’
|
Шахтер
|
Полесье
|
24.11.2023
|
20.04.2026
|
Валерий БОНДАРЬ
|
450’*
|
Оболонь
|
Шахтер
|
16.09.2023
|
|
|
447’
|
Оболонь
|
Кривбасс
|
28.08.2023
|
30.08.2025
|
Денис ТЕСЛЮК
|
445’
|
Таврия
|
Ильичевец
|
05.10.1997
|
24.07.1999
|
Алексей АНТЮХИН
* серия не закончена.
