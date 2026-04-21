Шахтер впервые забил Полесью в УПЛ

27-летний защитник «Шахтера» Валерий Бондарь стал автором первого гола оранжево-черных в ворота «Полесья» в чемпионатах Украины. Безголевая серия горняков в баталиях с житомирянами длилась, начиная с 24 ноября 2023 года, 505 минут.

Более продолжительные стартовые серии без забитых мячей во встречах двух клубов в УПЛ имели только шесть клубов. «Харьков», «Олимпик», тернопольская «Нива» и «Минай» в поединках с «Динамо», а «Ингулец» и «Верес» в матчах с «Колосом».

К слову, гол Бондаря ко всему прочему оказался 90-м для «Шахтера» во всех турнирах при Арде Туране (ЧУ – 54, КУ – 2, ЕК – 34).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые безголевые серии во встречах двух клубов

Серия Клуб Соперник Началась Завершилась Автор первого гола 720’* Харьков Динамо 16.10.2005 637’ Олимпик Динамо 09.08.2014 13.05.2017 Михаил СЕРГИЙЧУК 630’* Ингулец Колос 27.09.2020 593’ Верес Колос 24.07.2021 26.08.2024 Владислав ШАРАЙ 578’ Нива Т Динамо 20.04.1992 05.08.1994 Виталий РУДНИЦКИЙ 542’ Минай Динамо 26.09.2020 30.07.2023 Вадим ВИТЕНЧУК 505’ Шахтер Полесье 24.11.2023 20.04.2026 Валерий БОНДАРЬ 450’* Оболонь Шахтер 16.09.2023 447’ Оболонь Кривбасс 28.08.2023 30.08.2025 Денис ТЕСЛЮК 445’ Таврия Ильичевец 05.10.1997 24.07.1999 Алексей АНТЮХИН

* серия не закончена.