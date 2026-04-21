Украина. Премьер лига
21 апреля 2026, 11:19 | Обновлено 21 апреля 2026, 11:23
Шахтер впервые забил Полесью в УПЛ

Безголевая серия горняков в матчах с житомирянами завершилась на 505-й минуте

21 апреля 2026, 11:19 | Обновлено 21 апреля 2026, 11:23
75
0
Шахтер впервые забил Полесью в УПЛ
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

27-летний защитник «Шахтера» Валерий Бондарь стал автором первого гола оранжево-черных в ворота «Полесья» в чемпионатах Украины. Безголевая серия горняков в баталиях с житомирянами длилась, начиная с 24 ноября 2023 года, 505 минут.

Более продолжительные стартовые серии без забитых мячей во встречах двух клубов в УПЛ имели только шесть клубов. «Харьков», «Олимпик», тернопольская «Нива» и «Минай» в поединках с «Динамо», а «Ингулец» и «Верес» в матчах с «Колосом».

К слову, гол Бондаря ко всему прочему оказался 90-м для «Шахтера» во всех турнирах при Арде Туране (ЧУ – 54, КУ – 2, ЕК – 34).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые безголевые серии во встречах двух клубов

Серия

Клуб

Соперник

Началась

Завершилась

Автор первого гола

720’*

Харьков

Динамо

16.10.2005

637’

Олимпик

Динамо

09.08.2014

13.05.2017

Михаил СЕРГИЙЧУК

630’*

Ингулец

Колос

27.09.2020

593’

Верес

Колос

24.07.2021

26.08.2024

Владислав ШАРАЙ

578’

Нива Т

Динамо

20.04.1992

05.08.1994

Виталий РУДНИЦКИЙ

542’

Минай

Динамо

26.09.2020

30.07.2023

Вадим ВИТЕНЧУК

505’

Шахтер

Полесье

24.11.2023

20.04.2026

Валерий БОНДАРЬ

450’*

Оболонь

Шахтер

16.09.2023

447’

Оболонь

Кривбасс

28.08.2023

30.08.2025

Денис ТЕСЛЮК

445’

Таврия

Ильичевец

05.10.1997

24.07.1999

Алексей АНТЮХИН

* серия не закончена.

