Поединок с Александрией стал юбилейным для Дмитрия Клеца
Хавбек ровенчан провел 200-й матч в украинской карьере
Поединок с «Александрией» (3:0) стал 200-м в украинской карьере 30-летнего полузащитника ровенчан Дмитрия Клеца. 191 встречу он отыграл в чемпионатах Украины и 9 - в Кубке Украины. 105 матчей Дмитрий провел за «Карпаты» и 95 – за «Верес».
На рубеж «200» Клец вышел через 11 лет 50 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 1 марта 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с донецким «Металлургом» в УПЛ (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
200 матчей в украинской карьере Дмитрия Клеца
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
Всего
|
2014/15
|
Карпаты
|
10
|
-
|
10
|
2015/16
|
Карпаты
|
18
|
-
|
18
|
2016/17
|
Карпаты
|
17
|
-
|
17
|
2017/18
|
Карпаты
|
13
|
1
|
14
|
2018/19
|
Карпаты
|
21
|
2
|
23
|
2019/20
|
Карпаты
|
22
|
1
|
23
|
2021/22
|
Верес
|
8
|
1
|
9
|
2022/23
|
Верес
|
27
|
-
|
27
|
2023/24
|
Верес
|
9
|
-
|
9
|
2024/25
|
Верес
|
30
|
3
|
33
|
2025/26
|
Верес
|
16
|
1
|
17
|
Итого
|
|
191
|
9
|
200
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины.
