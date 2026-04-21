Поединок с Александрией стал юбилейным для Дмитрия Клеца

Поединок с «Александрией» (3:0) стал 200-м в украинской карьере 30-летнего полузащитника ровенчан Дмитрия Клеца. 191 встречу он отыграл в чемпионатах Украины и 9 - в Кубке Украины. 105 матчей Дмитрий провел за «Карпаты» и 95 – за «Верес».

На рубеж «200» Клец вышел через 11 лет 50 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 1 марта 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с донецким «Металлургом» в УПЛ (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в украинской карьере Дмитрия Клеца

Сезон Клуб ЧУ КУ Всего 2014/15 Карпаты 10 - 10 2015/16 Карпаты 18 - 18 2016/17 Карпаты 17 - 17 2017/18 Карпаты 13 1 14 2018/19 Карпаты 21 2 23 2019/20 Карпаты 22 1 23 2021/22 Верес 8 1 9 2022/23 Верес 27 - 27 2023/24 Верес 9 - 9 2024/25 Верес 30 3 33 2025/26 Верес 16 1 17 Итого 191 9 200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины.