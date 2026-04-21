Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поединок с Александрией стал юбилейным для Дмитрия Клеца
Украина. Премьер лига
21 апреля 2026, 11:07 | Обновлено 21 апреля 2026, 11:16
43
0

Поединок с Александрией стал юбилейным для Дмитрия Клеца

Хавбек ровенчан провел 200-й матч в украинской карьере

21 апреля 2026, 11:07 | Обновлено 21 апреля 2026, 11:16
43
0
Поединок с Александрией стал юбилейным для Дмитрия Клеца
НК Верес. Дмитрий Клец

Поединок с «Александрией» (3:0) стал 200-м в украинской карьере 30-летнего полузащитника ровенчан Дмитрия Клеца. 191 встречу он отыграл в чемпионатах Украины и 9 - в Кубке Украины. 105 матчей Дмитрий провел за «Карпаты» и 95 – за «Верес».

На рубеж «200» Клец вышел через 11 лет 50 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 1 марта 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с донецким «Металлургом» в УПЛ (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в украинской карьере Дмитрия Клеца

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

Всего

2014/15

Карпаты

10

-

10

2015/16

Карпаты

18

-

18

2016/17

Карпаты

17

-

17

2017/18

Карпаты

13

1

14

2018/19

Карпаты

21

2

23

2019/20

Карпаты

22

1

23

2021/22

Верес

8

1

9

2022/23

Верес

27

-

27

2023/24

Верес

9

-

9

2024/25

Верес

30

3

33

2025/26

Верес

16

1

17

Итого

191

9

200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины.

По теме:
Шахтер потерял футболиста за несколько минут до старта матча против Полесья
Руслан Бабенко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
Николай Матвиенко отметил капитанский юбилей
цифры и факты Дмитрий Клёц Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Футбол | 21 апреля 2026, 10:22 3
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины

Судаков покинет клуб

Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Футбол | 20 апреля 2026, 19:57 144
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье

Судьбу матча решил один гол во втором тайме

Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Футбол | 21.04.2026, 08:22
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо повезло. В клубе сорвался трансфер нападающего
Футбол | 21.04.2026, 06:22
Динамо повезло. В клубе сорвался трансфер нападающего
Динамо повезло. В клубе сорвался трансфер нападающего
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Футбол | 21.04.2026, 10:37
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
19.04.2026, 20:03 3
Теннис
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 9
Теннис
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 27
Футбол
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 30
Теннис
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 8
Футбол
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем