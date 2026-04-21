ФОТО. Беременная жена игрока сборной Украины показала сюрприз от любимого

Жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря – Дарья Бондарь – поделилась новым постом в соцсетях после своего дня рождения.

В публикации она поблагодарила всех за поздравления и теплые слова, признавшись, что не ожидала получить столько внимания и поддержки. Дарья отметила, что искренне ценит каждое сообщение.

Отдельно она показала, как ее поздравил любимый. Валерий Бондарь подготовил эффектный сюрприз – роскошную фотозону с большим количеством белых роз и воздушных шаров в золотых тонах.

На снимках Дарья позирует в светлом платье, подчеркивающем беременность – пара ожидает ребенка.

«Спасибо вам всем за невероятное количество теплых слов… Ваша поддержка, искренность и тепло – бесценны», – написала Дарья.

Публикация уже собрала тысячи лайков и десятки комментариев с поздравлениями.