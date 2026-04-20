ФОТО. Ярость Ротаня. Первую желтую в матче Шахтер – Полесье получил тренер

Напряженный матч УПЛ между Шахтером и Полесьем эмоционально переживает наставник житомирской команды Руслан Ротань.

Специалист за свою реакцию получил желтую карточку – и это первая желтая в этом матче.

Ранее в нынешнем сезоне Ротань получал дисквалификацию от УАФ на пять матчей (2 условно) за нецензурную лексику и бурные эмоции.