Катастрофа вице-чемпиона УПЛ. Команда все ближе к вылету

Александрия в матче чемпионата Украины проиграла Вересу со счетом 0:3 и продлила серию без побед.

Команда, которая является действующим вице-чемпионом УПЛ, находится в зоне прямого вылета в Первую лигу. От зоны переходных матчей Александрия отстает на 8 очков за шесть туров до конца.

Команда не может выиграть с сентября.

Недавно Александрию снова возглавил опытный наставник Владимир Шаран, но успеха это пока не приносит.