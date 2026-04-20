Эксперт: «Чемпионский матч для Шахтера в УПЛ»

Бывший вратарь «Карпат» Богдан Стронцицкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на центральный поединок 24 тура УПЛ «Шахтер» – «Полесье», который состоится сегодня на «Арене-Львов».

«Убежден, то, что в последних глазных баталиях житомиряне достойное сопротивление «Шахтеру» послужит для «горняков» незаурядным раздражителем. Настройка будет максимальной, к тому же, по большому счету, это будет чемпионская игра, ведь в случае победы подопечные Арды Турана сделают весомую заявку на завоевание золотых наград.

Должен добавить дончанам уверенности в своих силах и выход в полуфинал Лиги конференций. Поединки с нидерландским АЗ доказали, что они находятся в должном игровом тонусе, на ходу.

В последних календарных поединках неплохое впечатление производили и полищуки, но класс «Шахтера» все же пока выше. Это и должно помочь «горнякам» сегодня победить 2:1, среди которых снова будут выделяться бразильские легионеры».