Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 14:05 | Обновлено 20 апреля 2026, 14:19
Эксперт: «Чемпионский матч для Шахтера в УПЛ»

Стронцицкий дал прогноз

ФК Шахтер

Бывший вратарь «Карпат» Богдан Стронцицкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на центральный поединок 24 тура УПЛ «Шахтер» – «Полесье», который состоится сегодня на «Арене-Львов».

«Убежден, то, что в последних глазных баталиях житомиряне достойное сопротивление «Шахтеру» послужит для «горняков» незаурядным раздражителем. Настройка будет максимальной, к тому же, по большому счету, это будет чемпионская игра, ведь в случае победы подопечные Арды Турана сделают весомую заявку на завоевание золотых наград.

Должен добавить дончанам уверенности в своих силах и выход в полуфинал Лиги конференций. Поединки с нидерландским АЗ доказали, что они находятся в должном игровом тонусе, на ходу.

В последних календарных поединках неплохое впечатление производили и полищуки, но класс «Шахтера» все же пока выше. Это и должно помочь «горнякам» сегодня победить 2:1, среди которых снова будут выделяться бразильские легионеры».

По теме:
Нападающий Эпицентра: «Мы довольны ничьей с Карпатами»
Александрия – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Защитник Руха Ясинский стал самым молодым автором автогола в истории УПЛ
Богдан Стронцицкий Шахтер Донецк Полесье Житомир Шахтер - Полесье Украинская Премьер-лига инсайд
Андрей Писаренко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Другие виды | 20 апреля 2026, 09:09 3
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии

Ирина Дерюгина высказалась о российской школе художественной гимнастики

Украинский форвард оформил дубль в Германии и забил уже 13 голов в сезоне
Футбол | 20 апреля 2026, 12:12 0
Украинский форвард оформил дубль в Германии и забил уже 13 голов в сезоне
Украинский форвард оформил дубль в Германии и забил уже 13 голов в сезоне

Дмитрий Богданов помог «Унион Берлину» U-19 одолеть «Падерборн» U-19 в зрелищном матче

Плотницкий возвращается. Лосано объявил состав на Лигу наций
Волейбол | 20.04.2026, 08:30
Плотницкий возвращается. Лосано объявил состав на Лигу наций
Плотницкий возвращается. Лосано объявил состав на Лигу наций
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Бокс | 20.04.2026, 00:15
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Футбол | 20.04.2026, 08:29
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Популярные новости
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
19.04.2026, 06:32 10
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 31
Теннис
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 3
Футбол
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 11
Теннис
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
20.04.2026, 00:04 22
Футбол
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
19.04.2026, 07:09
Авто/мото
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 34
Футбол
