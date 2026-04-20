20 апреля 2026, 13:54 |
109 голов в сезоне. Сколько Баварии осталось до рекорда в топ-5 лигах?

Вспомним команды топ-5 лиг с наибольшим количеством голов в одном сезоне в национальном чемпионате

20 апреля 2026, 13:54 |
109 голов в сезоне. Сколько Баварии осталось до рекорда в топ-5 лигах?
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария забила в Бундеслиге в сезоне 2025/26 уже 109 голов.

Лишь 14 голов мюнхенцев отделяет от повторения рекорда топ-5 европейских чемпионатов, принадлежащего Торино – 123 гола в итальянской Серии А в сезоне 1947/48.

Бавария до конца чемпионата сыграет с Майнцом, Хайденхаймом, Вольфсбургом и Кельном.

Для повторения рекорда Торино чемпиону Германии нужно в этих четырех матчах забивать в среднем 3.5 гола за игру.

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне в национальном чемпионате.

  • 123 – Торино (1947/48)
  • 121 – Реал (2011/12)
  • 118 – Реал (2014/15)
  • 118 – Расинг (1959/60)
  • 118 – Милан (1949/50)
  • 116 – Барселона (2016/17)
  • 115 – Барселона (2012/13)
  • 114 – Барселона (2011/12)
  • 112 – Барселона (2015/16)
  • 110 – Барселона (2014/15)
  • 110 – Реал (2015/16)
  • 109 – Бавария (2025/26)
  • 109 – Реймс (1959/60)
