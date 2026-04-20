109 голов в сезоне. Сколько Баварии осталось до рекорда в топ-5 лигах?

Мюнхенская Бавария забила в Бундеслиге в сезоне 2025/26 уже 109 голов.

Лишь 14 голов мюнхенцев отделяет от повторения рекорда топ-5 европейских чемпионатов, принадлежащего Торино – 123 гола в итальянской Серии А в сезоне 1947/48.

Бавария до конца чемпионата сыграет с Майнцом, Хайденхаймом, Вольфсбургом и Кельном.

Для повторения рекорда Торино чемпиону Германии нужно в этих четырех матчах забивать в среднем 3.5 гола за игру.

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне в национальном чемпионате.

123 – Торино (1947/48)

121 – Реал (2011/12)

118 – Реал (2014/15)

118 – Расинг (1959/60)

118 – Милан (1949/50)

116 – Барселона (2016/17)

115 – Барселона (2012/13)

114 – Барселона (2011/12)

112 – Барселона (2015/16)

110 – Барселона (2014/15)

110 – Реал (2015/16)

109 – Бавария (2025/26)

109 – Реймс (1959/60)