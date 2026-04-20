109 голов в сезоне. Сколько Баварии осталось до рекорда в топ-5 лигах?
Вспомним команды топ-5 лиг с наибольшим количеством голов в одном сезоне в национальном чемпионате
Мюнхенская Бавария забила в Бундеслиге в сезоне 2025/26 уже 109 голов.
Лишь 14 голов мюнхенцев отделяет от повторения рекорда топ-5 европейских чемпионатов, принадлежащего Торино – 123 гола в итальянской Серии А в сезоне 1947/48.
Бавария до конца чемпионата сыграет с Майнцом, Хайденхаймом, Вольфсбургом и Кельном.
Для повторения рекорда Торино чемпиону Германии нужно в этих четырех матчах забивать в среднем 3.5 гола за игру.
Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне в национальном чемпионате.
- 123 – Торино (1947/48)
- 121 – Реал (2011/12)
- 118 – Реал (2014/15)
- 118 – Расинг (1959/60)
- 118 – Милан (1949/50)
- 116 – Барселона (2016/17)
- 115 – Барселона (2012/13)
- 114 – Барселона (2011/12)
- 112 – Барселона (2015/16)
- 110 – Барселона (2014/15)
- 110 – Реал (2015/16)
- 109 – Бавария (2025/26)
- 109 – Реймс (1959/60)
Is Bayern Munich winning the Bundesliga a substantial achievement? Not really. Such a financial disparity between them and others. Won 13 of last 14.— Euan Booth Robertson (@EuanBRobertson) April 20, 2026
But the manner of their domination is. They could break record for most goals in top five league season and only play 34 games! pic.twitter.com/HKW80xIwJl
Ирина Дерюгина высказалась о российской школе художественной гимнастики
Игрок может быть готов сменить команду