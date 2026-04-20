Защитник Руха Ясинский стал самым молодым автором автогола в истории УПЛ
Свои ворота в матче с «Кривбассом» защитник «Руха» поразил в 17 лет 232 дня
В матче между «Кривбассом» и «Рухом» 6-й раз в истории чемпионатов Украины игроки одной из команд забили два мяча в свои ворота. При этом двойной автогол желто-черных оказался рекордно быстрым. Второй «самострел» они совершили на 45+3-й минуте, на 26 минут перекрыв результат игроков «Металлиста» 20-летней давности в поединке с «Днепром».
К слову, вписал свое имя в таблицу «рекордов» и один из «отличившихся» футболистов «Руха» – Владимир Ясинский. Поразив свои ворота в 17 лет 232 дня, он стал самым молодым автором автогола в истории УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Команды, забившие два мяча в свои ворота в одном матче УПЛ
|
Дата
|
Клуб
|
Автоголы
|
Соперник
|
Минуты
|
Счет
|
03.06.2002
|
Динамо
|
Сергей ФЕДОРОВ
|
Шахтер
|
43' (0:1)
|
0:2 (г)
|
|
|
Горан ГАВРАНЧИЧ
|
|
90+2' (0:2)
|
|
30.04.2006
|
Металлист
|
Северин ГАНЦАРЧИК
|
Днепр
|
63' (0:3)
|
0:6 (д)
|
|
|
Александр ДАНИЛОВ
|
|
71' (0:4)
|
|
12.12.2016
|
Динамо
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
Шахтер
|
3' (1:1)
|
3:4 (д)
|
|
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
|
88' (2:4)
|
|
05.12.2020
|
Минай
|
Олег ДОПИЛКА
|
Шахтер
|
20' (0:1)
|
1:5 (г)
|
|
|
Максим ЛОПЫРЕНОК
|
|
72' (1:5)
|
|
23.02.2026
|
Заря
|
ЖОРДАН
|
Кудровка
|
80' (2:1)
|
2:2 (г)
|
|
|
ЖОРДАН
|
|
90+2' (2:2)
|
|
19.04.2026
|
Рух
|
Алексей ТОВАРНИЦКИЙ
|
Кривбасс
|
15' (0:1)
|
0:3 (г)
|
|
|
Владимир ЯСИНСКИЙ
|
|
45+3' (0:2)
|
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Половков пошел на концерт Кобзона
Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции, в финале в двух сетах обыграв Веронику