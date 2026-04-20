Защитник Руха Ясинский стал самым молодым автором автогола в истории УПЛ

В матче между «Кривбассом» и «Рухом» 6-й раз в истории чемпионатов Украины игроки одной из команд забили два мяча в свои ворота. При этом двойной автогол желто-черных оказался рекордно быстрым. Второй «самострел» они совершили на 45+3-й минуте, на 26 минут перекрыв результат игроков «Металлиста» 20-летней давности в поединке с «Днепром».

К слову, вписал свое имя в таблицу «рекордов» и один из «отличившихся» футболистов «Руха» – Владимир Ясинский. Поразив свои ворота в 17 лет 232 дня, он стал самым молодым автором автогола в истории УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, забившие два мяча в свои ворота в одном матче УПЛ