Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Защитник Руха Ясинский стал самым молодым автором автогола в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 13:16
Защитник Руха Ясинский стал самым молодым автором автогола в истории УПЛ

Свои ворота в матче с «Кривбассом» защитник «Руха» поразил в 17 лет 232 дня

Защитник Руха Ясинский стал самым молодым автором автогола в истории УПЛ
ФК Кривбасс

В матче между «Кривбассом» и «Рухом» 6-й раз в истории чемпионатов Украины игроки одной из команд забили два мяча в свои ворота. При этом двойной автогол желто-черных оказался рекордно быстрым. Второй «самострел» они совершили на 45+3-й минуте, на 26 минут перекрыв результат игроков «Металлиста» 20-летней давности в поединке с «Днепром».

К слову, вписал свое имя в таблицу «рекордов» и один из «отличившихся» футболистов «Руха» – Владимир Ясинский. Поразив свои ворота в 17 лет 232 дня, он стал самым молодым автором автогола в истории УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, забившие два мяча в свои ворота в одном матче УПЛ

Дата

Клуб

Автоголы

Соперник

Минуты

Счет

03.06.2002

Динамо

Сергей ФЕДОРОВ

Шахтер

43' (0:1)

0:2 (г)

Горан ГАВРАНЧИЧ

90+2' (0:2)

30.04.2006

Металлист

Северин ГАНЦАРЧИК

Днепр

63' (0:3)

0:6 (д)

Александр ДАНИЛОВ

71' (0:4)

12.12.2016

Динамо

Евгений ХАЧЕРИДИ

Шахтер

3' (1:1)

3:4 (д)

Евгений ХАЧЕРИДИ

88' (2:4)

05.12.2020

Минай

Олег ДОПИЛКА

Шахтер

20' (0:1)

1:5 (г)

Максим ЛОПЫРЕНОК

72' (1:5)

23.02.2026

Заря

ЖОРДАН

Кудровка

80' (2:1)

2:2 (г)

ЖОРДАН

90+2' (2:2)

19.04.2026

Рух

Алексей ТОВАРНИЦКИЙ

Кривбасс

15' (0:1)

0:3 (г)

Владимир ЯСИНСКИЙ

45+3' (0:2)

цифры и факты Украинская Премьер-лига Рух Львов Владимир Ясинский
