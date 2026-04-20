Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин или Куртуа? Реал определился с основным вратарем на сезон 2026/27
Испания
20 апреля 2026, 13:27 | Обновлено 20 апреля 2026, 13:44
748
0

Рамон Альварес де Мон сообщил, что бельгийский голкипер останется первым номером «сливочных»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Рамон Альварес де Мон рассказал о перспективах вратарей мадридского «Реала» – Андрея Лунина и Тибо Куртуа – в сезоне 2026/27:

«Вратарь сборной Бельгии останется первым номером королевского клуба. Будущее украинца в составе «сливочных» будет зависеть от его позиции и возможных предложений.

Лунин может уйти, если сам попросит об этом и будет предложение, которое устроит «Реал». Специально продавать голкипера сборной Украины никто не будет и не планирует», – сообщил де Мон.

В нынешнем сезоне Куртуа провел 41 матч, в которых пропустил 39 мячей и 15 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт 33-летнего бельгийца истекает в июне 2027-го.

В активе Лунина – девять игр, 19 пропущенных и один поединок, проведенный «на ноль». Соглашение украинца с королевским клубом действует до июня 2030 года.

По теме:
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа
Николай Тытюк Источник: YouTube
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем