Лунин или Куртуа? Реал определился с основным вратарем на сезон 2026/27

Испанский журналист Рамон Альварес де Мон рассказал о перспективах вратарей мадридского «Реала» – Андрея Лунина и Тибо Куртуа – в сезоне 2026/27:

«Вратарь сборной Бельгии останется первым номером королевского клуба. Будущее украинца в составе «сливочных» будет зависеть от его позиции и возможных предложений.

Лунин может уйти, если сам попросит об этом и будет предложение, которое устроит «Реал». Специально продавать голкипера сборной Украины никто не будет и не планирует», – сообщил де Мон.

В нынешнем сезоне Куртуа провел 41 матч, в которых пропустил 39 мячей и 15 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт 33-летнего бельгийца истекает в июне 2027-го.

В активе Лунина – девять игр, 19 пропущенных и один поединок, проведенный «на ноль». Соглашение украинца с королевским клубом действует до июня 2030 года.