Максим БОЙКО: «Мы пропустили два совершенно ненужных гола»

Полузащитник львовского «Руха» Максим Бойко прокомментировал поражение от «Кривбасса» (0:3) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Мы пропустили два совершенно ненужных гола. Считаю, что в начале матча команда выглядела очень хорошо и точно ни в чем не уступала сопернику. Но первый пропущенный гол сбил нас с толку. Команда пыталась вернуться в игру во втором тайме, исправить этот результат. К сожалению, нам это не удалось.

Все поддержали Егора Клименко. Ошибаются все футболисты, а он – еще очень молодой игрок. Важно, чтобы Егор правильно отреагировал на эту ситуацию, сделал выводы и двигался дальше. Каждый из нас с пониманием отнесся к тому моменту и все поддерживают Клименко.

Что касается эпизода с моей травмой, то я просто разбил нос в первом тайме, когда от меня отмахнулся нападающий «Кривбасса». Надеюсь, там не будет перелома. Сейчас чувствую себя хорошо».