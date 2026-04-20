  4. Максим БОЙКО: «Мы пропустили два совершенно ненужных гола»
20 апреля 2026, 18:42
74
0

Максим БОЙКО: «Мы пропустили два совершенно ненужных гола»

Полузащитник «Руха» прокомментировал поражение от «Кривбасса»

20 апреля 2026, 18:42 |
74
0
Максим БОЙКО: «Мы пропустили два совершенно ненужных гола»
ФК Рух. Максим Бойко

Полузащитник львовского «Руха» Максим Бойко прокомментировал поражение от «Кривбасса» (0:3) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Мы пропустили два совершенно ненужных гола. Считаю, что в начале матча команда выглядела очень хорошо и точно ни в чем не уступала сопернику. Но первый пропущенный гол сбил нас с толку. Команда пыталась вернуться в игру во втором тайме, исправить этот результат. К сожалению, нам это не удалось.

Все поддержали Егора Клименко. Ошибаются все футболисты, а он – еще очень молодой игрок. Важно, чтобы Егор правильно отреагировал на эту ситуацию, сделал выводы и двигался дальше. Каждый из нас с пониманием отнесся к тому моменту и все поддерживают Клименко.

Что касается эпизода с моей травмой, то я просто разбил нос в первом тайме, когда от меня отмахнулся нападающий «Кривбасса». Надеюсь, там не будет перелома. Сейчас чувствую себя хорошо».

По теме:
ФОТО. Ярость Ротаня. Первую желтую в матче Шахтер – Полесье получил тренер
Шахтер – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Замена до свистка. Шахтер потерял бразильца перед игрой с Полесьем
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Другие виды | 20 апреля 2026, 09:09 3
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии

Ирина Дерюгина высказалась о российской школе художественной гимнастики

МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
Футбол | 20 апреля 2026, 10:14 2
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»

Мирон Богданович вспомнил, каким футболистом был Гусин

Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Футбол | 20.04.2026, 08:06
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
Футбол | 20.04.2026, 13:55
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
Арсенал знает первого летнего новичка. Договорился о контракте
Футбол | 20.04.2026, 17:52
Арсенал знает первого летнего новичка. Договорился о контракте
Арсенал знает первого летнего новичка. Договорился о контракте
Популярные новости
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 4
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19.04.2026, 20:38 5
Теннис
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 8
Футбол
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 25
Футбол
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
