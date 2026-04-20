В понедельник, 20 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Александрия» и ровенский «Верес».

Команды сыграют на стадионе «Ника». Стартовый свисток главного арбитра Софии Причины прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Верес» набрал 26 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на 15-й позиции, имея в своем активе 12 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры оценивают шансы команд: 2,93 для «Александрии» и 2,52 для «Вереса».