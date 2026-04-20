ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ вышла на склон в мини-бикини
Ивана Кнолль продолжает впечатлять своими выходками
Ивана Кнолль рискнула замерзнуть, появившись на лыжном склоне в крошечном бикини.
33-летняя модель прославилась после ЧМ-2022 и собравшая более трех миллионов подписчиков в Instagram благодаря откровенному контенту. Сейчас она также строит карьеру диджея и выступает на крупных площадках.
Недавно Кнолль выступила в швейцарских Альпах, после чего отправилась на склон в черном бикини, дополнив образ только теплыми сапогами.
«Это была бы не я, если бы не оказалась в бикини на снегу после сета», – написала она.
Фанаты остались в восторге: «Идеально», «Невероятно», «Хорошо, что сапоги согревали», – писали ее фолловеры.
