Сборная Украины проиграла 0:5 и вот что футболистки сделали после матча

Сборная Украины уступила Испании 0:5 в матче отбора на чемпионат мира.

После финального свистка внимание привлекла Алексия Путельяс – лидер «Барселоны», сборной Испании и двукратная обладательница «Золотого мяча».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Украинские футболистки выстроились в очередь, чтобы сделать фото с Путельяс.

К ней подошли несколько игроков, а также представители команды.

Этот момент подчеркнул статус испанки, ведь не каждый день удается встретить такую звезду.