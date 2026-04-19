Сборная Украины проиграла 0:5 и вот что футболистки сделали после матча
Футболистки сборной Украины в восторге от Алексии Путельяс
Сборная Украины уступила Испании 0:5 в матче отбора на чемпионат мира.
После финального свистка внимание привлекла Алексия Путельяс – лидер «Барселоны», сборной Испании и двукратная обладательница «Золотого мяча».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Украинские футболистки выстроились в очередь, чтобы сделать фото с Путельяс.
К ней подошли несколько игроков, а также представители команды.
Этот момент подчеркнул статус испанки, ведь не каждый день удается встретить такую звезду.
Furor por Alexia Putellas en la selección de Ucrania.— El Patio (@El_Patio__) April 18, 2026
Las rivales de España hicieron cola para hacerse una foto con la dos veces Balón de Oro. pic.twitter.com/1rOrSnmY1d
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
