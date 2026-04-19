Португалия19 апреля 2026, 21:57 | Обновлено 19 апреля 2026, 22:06
837
ВИДЕО. Трубин не при делах. Бенфика пропустила в дерби со Спортингом
«Львы» все-таки нашли свой шанс
«Бенфика» не сумела сохранить ворота в неприкосновенности в центральном матче 30-го тура чемпионата Португалии против «Спортинга».
Подопечные Жозе Моуринью вели в счете с первого тайма, но удержать результат не смогли.
«Львы» сравняли на 72-й минуте благодаря точному удару головой от Хидемасы Мориты.
Украинский голкипер Анатолий Трубин не имел никаких шансов спасти «Бенфику» – соперник пробил в противоход украинскому вратарю.
Перехвалив я Спірт.уа .. 🤨Знову відео з тєлєги🤬🤬. Вилизуйте далі.
