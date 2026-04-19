Трабзонспор выбрал состав на матч чемпионата Турции. Зубков – в основе?

Украинский вингер Александр Зубков попал в стартовый состав «Трабзонспора» на матч 30-го тура чемпионата Турции.

Команда с украинцем на своем стадионе «Папара Парк» примет «Истанбул Башакшехир».

Второй украинец – Арсений Багатов – не включен в заявку, защитник проходит период восстановления после травмы.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Перед стартом матча «Трабзонспор» занимает третье место в таблице (64 очка), «Истанбул Башакшехир» – шестой (47 баллов).

Стартовые составы команд на матч «Трабзонспор» – «Истанбул Башакшехир»