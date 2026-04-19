Трабзонспор выбрал состав на матч чемпионата Турции. Зубков – в основе?
«Бордово-синие» проведут матч против клуба «Истанбул Башакшехир»
Украинский вингер Александр Зубков попал в стартовый состав «Трабзонспора» на матч 30-го тура чемпионата Турции.
Команда с украинцем на своем стадионе «Папара Парк» примет «Истанбул Башакшехир».
Второй украинец – Арсений Багатов – не включен в заявку, защитник проходит период восстановления после травмы.
Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.
Перед стартом матча «Трабзонспор» занимает третье место в таблице (64 очка), «Истанбул Башакшехир» – шестой (47 баллов).
Стартовые составы команд на матч «Трабзонспор» – «Истанбул Башакшехир»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оливер не считает Джошуа фаворитом в бою с Фьюри
Артем Рыбак – потенциальная звездочка «Барселоны»