Куликов-Белка возглавил Группу А. Результаты матчей 27-го тура Второй лиги

Украина. Вторая лига
19 апреля 2026, 18:54 | Обновлено 19 апреля 2026, 19:01
ФК Куликов-Белка

В воскресенье, 19 апреля, во Второй лиге состоялись матчи 27-го тура. Команды групп А и Б провели пять поединков.

В группе А «Куликов-Белка» со счетом 3:0 обыграл «Скалу 1911». Благодаря этой победе команда возглавила турнирную таблицу.

В группе Б девятое очко в сезоне взял «Диназ». Аутсайдер сыграл вничью 1:1 с киевским «Ребелом».

Вторая лига. 27-й тур, 19 апреля

Атлет – Реал Фарма – 4:0

Голы: Мовчан, 31, 71, Бабич, 53, 73

Скала 1911 – Куликов-Белка – 0:3

Голы: Патуляк, 26, 33, Шарабура, 74

Левый Берег-2 – Пенуэл – 2:0

Голы: Гереш, 11, Мариновский, 18

Черноморец-2 – Горняк-Спорт – 1:0

Голы: Пшеничнюк, 42

Ребел – Диназ – 1:1

Голы: Власенко, 88 – Шусть, 72

Турнирные таблицы

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Шарабура (Куликов-Белка).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Патуляк (Куликов-Белка).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Патуляк (Куликов-Белка).
