Куликов-Белка возглавил Группу А. Результаты матчей 27-го тура Второй лиги
В группе Б лидирует киевский «Локомотив»
В воскресенье, 19 апреля, во Второй лиге состоялись матчи 27-го тура. Команды групп А и Б провели пять поединков.
В группе А «Куликов-Белка» со счетом 3:0 обыграл «Скалу 1911». Благодаря этой победе команда возглавила турнирную таблицу.
В группе Б девятое очко в сезоне взял «Диназ». Аутсайдер сыграл вничью 1:1 с киевским «Ребелом».
Вторая лига. 27-й тур, 19 апреля
Атлет – Реал Фарма – 4:0
Голы: Мовчан, 31, 71, Бабич, 53, 73
Скала 1911 – Куликов-Белка – 0:3
Голы: Патуляк, 26, 33, Шарабура, 74
Левый Берег-2 – Пенуэл – 2:0
Голы: Гереш, 11, Мариновский, 18
Черноморец-2 – Горняк-Спорт – 1:0
Голы: Пшеничнюк, 42
Ребел – Диназ – 1:1
Голы: Власенко, 88 – Шусть, 72
Турнирные таблицы
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Лиге стартуют матчи на вылет
Сливочные уже контактируют с немецким тренером