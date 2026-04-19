19 апреля 2026, 19:14 | Обновлено 19 апреля 2026, 19:45
Бенфика назвала состав на дерби со Спортингом. Украинцы – в основе?

Жозе Моуриньо не удивил

Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонские гранды «Спортинг» и «Бенфика» представили стартовые составы на предстоящий поединок 30-го тура чемпионата Португалии.

Противостояние столичных клубов состоится на поле «львов» – «Эштадиу Жозе Алваладе».

С первых минут в составе «орлов» будет играть украинский вратарь Анатолий Трубин.

Его партнер – Георгий Судаков – вновь был проигнорирован главным тренером Жозе Моуринью. Полузащитник начнет матч на скамейке запасных.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Спортинг» – «Бенфика»

