  Реал готовит перестройку команды. Намерены бороться за все титулы
19 апреля 2026, 13:09 | Обновлено 19 апреля 2026, 13:10
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

Руководство «Реала» готовит перестройку на летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, команду могут покинуть сразу несколько футболистов ради новых подписаний, приоритетными являются усиления полузащиты и обороны. Также ожидается принятие решения по тренерской позиции.

В новом сезоне в Мадриде намерены собрать состав, который будет бороться за все трофеи. Сейчас «сливочные» близки к тому, чтобы остаться без трофеев два сезона кряду.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского «Реала».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Изгнанник ЛНЗ нашел новую команду в Европе
Источник: Буковина провернет первый трансфер после выхода в УПЛ
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Даниил Кирияка Источник: Marca
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Под ритм фламенко. Испания устроила разгром Украине
Футбол | 18 апреля 2026, 18:57 7
Под ритм фламенко. Испания устроила разгром Украине
Под ритм фламенко. Испания устроила разгром Украине

Сборная Испании не оставила шансов украинским футболисткам

Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Бокс | 18 апреля 2026, 21:17 3
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке

Александр Грицив не оставил шансов опытному представителю Нигерии Оланреваджу Дуродоле

ДЕ РОССИ: «Являюсь ли я лидером в Дженоа? Нет. Лидер – это Малиновский»
Футбол | 19.04.2026, 12:57
ДЕ РОССИ: «Являюсь ли я лидером в Дженоа? Нет. Лидер – это Малиновский»
ДЕ РОССИ: «Являюсь ли я лидером в Дженоа? Нет. Лидер – это Малиновский»
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Футбол | 19.04.2026, 06:32
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Футбол | 19.04.2026, 09:30
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Популярные новости
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 00:59 15
Теннис
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
18.04.2026, 19:59 13
Футбол
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 47
Теннис
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
18.04.2026, 05:05 2
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
18.04.2026, 04:02 1
Футбол
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
