Реал готовит перестройку команды. Намерены бороться за все титулы

Руководство «Реала» готовит перестройку на летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, команду могут покинуть сразу несколько футболистов ради новых подписаний, приоритетными являются усиления полузащиты и обороны. Также ожидается принятие решения по тренерской позиции.

В новом сезоне в Мадриде намерены собрать состав, который будет бороться за все трофеи. Сейчас «сливочные» близки к тому, чтобы остаться без трофеев два сезона кряду.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского «Реала».