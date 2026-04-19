Тренер Полесья: «Главное, чтобы мы забили больше, чем Шахтер»

Тренер житомирского Полесья Сергей Кравченко поделился ожиданиями от матча «волков» против Шахтера, который состоится в 24-м туре Украинской Премьер-лиги.

— Вспомните ваш самый памятный поединок против «Шахтера» еще как игрока.

— Это легко: когда мы с «Ворсклой» обыграли «Шахтер» 1:0, и я забил победный гол. А когда как тренер тоже очень легко: наша победа «Александрии» над «Шахтером» 4:3, когда мы 0:2 проигрывали, Филиппов сделал хет-трик и мы 4:3 выиграли. Это воспоминания на всю жизнь.

— Поединки против «Шахтера» для вас как тренера «Полесья» какие-то особенные?

— Конечно, особенные. «Динамо» и «Шахтер» — исторически наши гранды, лучшие команды. Все равно это особый матч, как ни крути. Можно сказать, что дают такие же три очка, но «Шахтер», по моему мнению, последние лет 10 — это лучшая наша команда. И сейчас я считаю их лучшими и по составу, и по игре – одна из лучших. Мне нравится организация игры, их настроение, желание, страсть, которую привил им Пушич. Это самая сильная команда, которая отображается в таблице и в том, что они полуфиналисты Лиги конференций. Для нас это и проверка, и шанс помечтать дальше. Если все будет хорошо – посмотрим.

— Как вам кажется, «Шахтеру» по силам в этом году выиграть Лигу конференций?

– Думаю, да. Но там сложные соперники: выходят на Кристал Пелас, это тоже очень сильная команда, Английская Премьер-лига. Трудно, но все возможно.

— То, что у «Шахтера» сейчас много поединков, разъездов, сложная логистика — дает ли нам это преимущество?

- В какой-то степени да, но все покажет игра. Это может быть алиби при неудаче – усталость, логистика. А если все хорошо, говорят: мы молодцы после дороги. Это не то чтобы алиби, это действительно сложно, мы сами это прошли в начале сезона и потеряли много очков. У «Шахтера» такой опыт есть каждый год, у них состав позволяет делать ротацию. Но сложно всем, даже тем, кто не играет, потому что они тоже едут в автобусе. Но это наши реалии, и мы договорились с ребятами еще в начале сезона – мы не жалуемся. Все хотят в еврокубки, а когда выходят, начинают жаловаться на логистику. Если это так сложно, то нужно занимать 5-6 место и не выходить. Все команды хотят туда попасть, все игроки 100%… я был игроком, все хотят играть в еврокубках – это элита. Лига чемпионов — это самый высокий уровень, даже выше чемпионатов мира или Европы. Затем Лига Европы, Лига конференций – очень высокий уровень, каждый игрок мечтает об этих матчах.

— Вам было больше информации для размышлений после поединков «Шахтера» с «АЗ» или с «ЛНЗ»?

— С ЛНЗ меньше, потому что они играют по другой схеме. Мы пересмотрели матчи с «АЗ», с «Лехом», игравшим в четыре защитника, с «Металлистом 1925», «Карпатами». «Александрию» и «Верес» смотрели меньше, они тоже переходили на пятерку. Мы выбираем те матчи, которые дают полезную информацию для нас и показать ребятам, что случается, когда соперник играет так или иначе.

— Каким вы видите этот поединок: результативным ли все решит один гол?

– Не могу сказать. Не думаю, что будет много голов, но это футбол. Главное, чтобы мы забили на один больше, чем они, – сказал Кравченко.