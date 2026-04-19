Колорадо Рэпидс – Интер Майами – 2:3. Дубль Месси. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча MLS 2026
Ночью, 19 апреля, «Интер» Майами одержал непростую победу над «Колорадо Рэпидз» в очередном туре MLS (3:2).
«Цапли» имели комфортное преимущество по ходу матча, однако растеряли весь гандикап всего за четыре минуты.
Спасителем стал легендарный Лионель Месси, оформивший дубль в этой встрече. Именно его гол на 79-й минуте поставил точку в матче.
Коллекция результативных действий Месси пополнилась после этой игры: на счету нападающего 905 голов и 407 ассистов.
MLS. 19 апреля
«Колорадо Рэпидз» – «Интер Майами»– 2:3
Голы: Наварро, 58, Япи, 62 – Месси, 18 (пен.), 79, Бертраме, 45+5
Удаление: Брайт, 87
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
