Колорадо Рэпидс

Ночью, 19 апреля, «Интер» Майами одержал непростую победу над «Колорадо Рэпидз» в очередном туре MLS (3:2).

«Цапли» имели комфортное преимущество по ходу матча, однако растеряли весь гандикап всего за четыре минуты.

Спасителем стал легендарный Лионель Месси, оформивший дубль в этой встрече. Именно его гол на 79-й минуте поставил точку в матче.

Коллекция результативных действий Месси пополнилась после этой игры: на счету нападающего 905 голов и 407 ассистов.

MLS. 19 апреля

«Колорадо Рэпидз» – «Интер Майами»– 2:3

Голы: Наварро, 58, Япи, 62 – Месси, 18 (пен.), 79, Бертраме, 45+5

Удаление: Брайт, 87

