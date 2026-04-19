  Колорадо Рэпидс – Интер Майами – 2:3. Дубль Месси. Видео голов, обзор матча
19 апреля 2026, 09:54 | Обновлено 19 апреля 2026, 10:16
108
0

Колорадо Рэпидс – Интер Майами – 2:3. Дубль Месси. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча MLS 2026

19 апреля 2026, 09:54 | Обновлено 19 апреля 2026, 10:16
108
0
Колорадо Рэпидс – Интер Майами – 2:3. Дубль Месси. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Ночью, 19 апреля, «Интер» Майами одержал непростую победу над «Колорадо Рэпидз» в очередном туре MLS (3:2).

«Цапли» имели комфортное преимущество по ходу матча, однако растеряли весь гандикап всего за четыре минуты.

Спасителем стал легендарный Лионель Месси, оформивший дубль в этой встрече. Именно его гол на 79-й минуте поставил точку в матче.

Коллекция результативных действий Месси пополнилась после этой игры: на счету нападающего 905 голов и 407 ассистов.

MLS. 19 апреля

«Колорадо Рэпидз» «Интер Майами»– 2:3

Голы: Наварро, 58, Япи, 62 – Месси, 18 (пен.), 79, Бертраме, 45+5

Удаление: Брайт, 87

Видео голов и обзор матча:

События матча

87’
Янник Брайт (Интер Майами) получает красную карточку.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Родриго де Пауль.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Даррен Япи (Колорадо Рэпидс), асcист Lucas Herrington.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Rafael Navarro (Колорадо Рэпидс), асcист Джошуа Атенсио.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Херман Бертераме (Интер Майами), асcист Mateo Silvetti.
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Интер Майами).
По теме:
НБА. Трипл-дабл Йокича и победа Денвера, Лейкерс обыграли Хьюстон
Победный дубль Месси. Интер Майами выиграл напряженный матч с 5-ю голами
ВИДЕО. Дубль от Месси. Аргентинец забил в огненном матче с 5-ю голами
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский выступил с резонансным заявлением о Ярмоленко
Футбол | 19 апреля 2026, 08:00 6
Шовковский выступил с резонансным заявлением о Ярмоленко
Шовковский выступил с резонансным заявлением о Ярмоленко

Бывший тренер «Динамо» – о киевском вингере

В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Бокс | 19 апреля 2026, 10:15 0
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс

Ричард Торрес похвалил Александра Усика

Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Теннис | 18.04.2026, 17:49
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18.04.2026, 17:25
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Роман ГРИГОРЧУК: «Уже утром было ощущение, что все не так»
Футбол | 19.04.2026, 09:11
Роман ГРИГОРЧУК: «Уже утром было ощущение, что все не так»
Роман ГРИГОРЧУК: «Уже утром было ощущение, что все не так»
Популярные новости
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 3
Бокс
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 35
Футбол
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
17.04.2026, 18:02 1
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 00:59 15
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
18.04.2026, 04:02 1
Футбол
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 23:31 2
Теннис
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
18.04.2026, 05:05 2
Футбол
