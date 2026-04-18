  4. Боруссия Д проиграла. Завтра Бавария может оформить титул
Германия
18 апреля 2026, 18:59 | Обновлено 18 апреля 2026, 19:26
343
0

Боруссия Д проиграла. Завтра Бавария может оформить титул

Интриги в Германии все меньше

В матче чемпионата Германии Боруссия Дортмунд проиграла Хоффенхайму 1:2 и дает возможность закончить чемпионскую борьбу уже завтра.

Бавария опережает дортмундскую команду на 12 очков, но имеет встречу в запасе и четыре тура до конца у Боруссии. Уже в воскресенье в матче против Штутгарта мюнхенцы могут оформить титул и сосредоточиться на Лиге чемпионов.

Важные победы одержали Вольфсбург и Вердер, которые ведут борьбу за выживание.

Чемпионат Германии. 30-й тур

Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд 2:1
Голы: Крамарич, 42 (с пен), 90+7 (с пен) – Гирасси, 87

Байер – Аугсбург 1:2
Голы: Шик, 12 - Ридер, 15, 90+7

Унион – Вольфсбург 1:2
Голы: Бурк, 86 – Виммер, 11, Пейчинович, 46

Вердер – Гамбург 3:1
Голы: Стаге, 37, 57, Кастро, 90+1 – Глатцель, 41

Турнирная таблица

По теме:
Аналитики назвали финалистов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
УЕФА может наказать Баварию после победы над Реалом в Лиге чемпионов
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
Футбол | 18 апреля 2026, 17:15 7
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ

Клуб из Черновцов пополнит элитный дивизион

Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Футбол | 18 апреля 2026, 10:28 6
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии

Украинец может покинуть клуб

Впервые в истории. Колос минимально победил ЛНЗ
Футбол | 18.04.2026, 14:56
Впервые в истории. Колос минимально победил ЛНЗ
Впервые в истории. Колос минимально победил ЛНЗ
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18.04.2026, 00:59
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Теннис | 17.04.2026, 18:02
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Популярные новости
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 35
Футбол
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
16.04.2026, 19:31 64
Теннис
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 23
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 90
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 7
Футбол
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
17.04.2026, 06:05 1
Футбол
