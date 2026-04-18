Боруссия Д проиграла. Завтра Бавария может оформить титул

В матче чемпионата Германии Боруссия Дортмунд проиграла Хоффенхайму 1:2 и дает возможность закончить чемпионскую борьбу уже завтра.

Бавария опережает дортмундскую команду на 12 очков, но имеет встречу в запасе и четыре тура до конца у Боруссии. Уже в воскресенье в матче против Штутгарта мюнхенцы могут оформить титул и сосредоточиться на Лиге чемпионов.

Важные победы одержали Вольфсбург и Вердер, которые ведут борьбу за выживание.

Чемпионат Германии. 30-й тур

Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд 2:1

Голы: Крамарич, 42 (с пен), 90+7 (с пен) – Гирасси, 87

Байер – Аугсбург 1:2

Голы: Шик, 12 - Ридер, 15, 90+7

Унион – Вольфсбург 1:2

Голы: Бурк, 86 – Виммер, 11, Пейчинович, 46

Вердер – Гамбург 3:1

Голы: Стаге, 37, 57, Кастро, 90+1 – Глатцель, 41

Турнирная таблица