В УЕФА оценили работу Андрея Шевченко и Украинской ассоциации футбола

Йозеф Климент сообщил, что союз в восторге от работы УАФ и ее руководителя в условиях войны

УАФ. Йозеф Климент

Советник президента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Йозеф Климент прокомментировал работу и достижения Украинской ассоциации футбола (УАФ) и ее президента Андрея Шевченко:

«Для меня большая честь быть с вами в Ужгороде и передать привет от президента УЕФА Александра Чеферина и всех коллег из администрации УЕФА.

Приятно видеть, насколько сплочена ваша футбольная семья под руководством президента Андрея Шевченко. Я думаю, что это хороший пример для подражания в других национальных ассоциациях.

Когда я пересек границу вместе с коллегами из Словацкой футбольной ассоциации, мы осознали, что попали в страну, в которой идет война и где люди ежедневно гибнут на передовой. В то же время я увидел, что происходит что-то поразительное – мы не почувствовали разницу со Словакией.

В вашей стране я также осознал, насколько важную роль играет Украинская ассоциация футбола. Сейчас очень важно, чтобы футбольная жизнь продолжалась.

Футбол помогает людям хотя бы на миг забыть о реальности и вернуться к жизни, когда кажется, что потеряно почти все, а с ним и смысл жизни. Ваша «Лига сильных» была удостоена особой награды УЕФА. Также УЕФА отметил развитие массового футбола в Украине.

Эти проекты направлены на то, чтобы сделать футбол доступным всем, разрушить барьеры, создать инклюзивные возможности для людей с инвалидностью. «Лига сильных» быстро развила основы ампутационного футбола в Украине. Сегодня уже существует более 20 команд, организован национальный чемпионат.

Благодаря подготовке новых тренеров, арбитров и персонала, проект создал возможности для игры для более чем 500 игроков, в то же время способствуя инклюзии и изменяя общественное восприятие.

Также реализуются многие другие проекты в сотрудничестве с другими национальными ассоциациями. Я очень рад, что УЕФА не стоит в стороне и присоединяется к этим инициативам.

В рамках специального проекта поддержки будут организованы три недельных зарубежных лагеря для примерно 120 детей из наиболее пострадавших регионов. Кроме того, региональные футбольные ассоциации будут оборудованы электрогенераторами, чтобы обеспечить стабильное проведение футбольной деятельности.

В завершение хочу сказать, что это только начало, и поздравить донецкий «Шахтер» с выходом в полуфинал Лиги конференций, а также пожелать вашим национальным сборным успехов в предстоящих международных матчах.

Хочу пожелать вам мира. Это ключевое условие для возвращения к нормальной жизни и полноценному развитию всех направлений футбола. Всем вам желаю всего лучшего, особенно крепкого здоровья и большого энтузиазма в дальнейшем развитии украинского футбола.

Мы ждем нашего дальнейшего сотрудничества. Помните, что УЕФА всегда с вами. Благодарю вас за внимание. Слава Украине!» – подытожил Климент.

Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
