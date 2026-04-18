18 апреля в полуфинале престижного турнира в Штутгарте между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 7) и Каролина Мухова (WTA 12).

Начало матча запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Текущий сезон складывается для украинской спортсменки успешно, предстоящий полуфинал уже пятый. Свитолина может похвастаться тем, что взяла один титул в Окленде, также был финал в Дубае.

Смена покрытия не повлияла на результаты теннисистки, она показывает игру высокого уровня, доказывая, что справедливо входит в топ-10. В Штутгарте Свитолина начала с разгромной победы над немкой Евой Лис – 6:1, 6:0. Сложнее было во втором матче, где удалось пройти чешку Линду Носкову – 7:6, 7:5. В потенциальном финале будет ждать победительница пары Рыбакина – Андреева.

Каролина Мухова

Не нуждается в особом представлении и чешская спортсменка, которая тоже проводит хороший сезон. Раз уж мы заговорили о полуфиналах, для Муховой он четвертый в этом году, теннисистка может похвастаться тем, что взяла титул в Дохе.

В Штутгарте Каролина начала с уверенной победы над белорусской «нейтралкой» Александрой Соснович – 6:2, 6:4. Далее удалось справиться с опытной бельгийкой Элизе Мертенс – 1:6, 6:3, 6:0. Особенно важным и сложным был четвертьфинал против сильной Коко Гауфф – 6:3, 5:7, 6:3, так удалось взять реванш за 1:6, 1:6 в Майами меньше месяца назад.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой трижды, пока счет 3:0 в пользу Свитолиной. Два матча состоялось еще в 2019-м году, а последний в 2025-м, тогда на турнире в Майами украинка победила 6:2, 3:6, 6:2. Никогда соперницы не пересекались на груде, две встречи на харде и одна на траве.

Прогноз

В таком противостоянии, букмекеры дают теннисисткам примерно равные шансы на успех. Обе теннисистки в хорошей форме, поэтому стоит ожидать интересного матча.

Многое будет зависеть от настроя на игру, а может и удачи, ведь спортсменки сильные и опытные. Жду упорной борьбы и ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,66.

Прогноз Sport.ua: Тотал геймов больше 20.5 за 1.66.