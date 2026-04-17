ВИДЕО. Роналду-младший оформил хет-трик. Один гол – красота со штрафного

Сын Криштиану Роналду, Криштиану-младший, продолжает выступать за Аль-Наср, где играет в составе одной из молодых команд саудовского клуба.

В одном из матчей португальский форвард оформил хет-трик, в том числе красивым ударом со штрафного, напомнив удары своего отца.

Ранее сообщалось, что Роналду-старший летом планирует вернуться в Мадрид, а его сын собирается продолжать свое развитие в академии Реала.

Роналду-младший уже привлекается в юношеские сборные Португалии.