  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «С АЗ Шахтер сделал выводы из игры против Леха»
Лига конференций
17 апреля 2026, 14:27 | Обновлено 17 апреля 2026, 14:28
Сергей КОВАЛЕЦ: «С АЗ Шахтер сделал выводы из игры против Леха»

По мнению специалиста, тренерский штаб «горняков» поработал на отлично

ФК Подолье. Сергей Ковалец

Накануне донецкий Шахтер сыграл второй матч 1/4 финала Лиги конференций с нидерландским АЗ из Алкмаара. Ничья 2:2 в выездном поединке вместе с домашней победой в три «сухих» мяча дала возможность «горнякам» пройти в полуфинал, где их ожидает дуэль с английским «Кристал Пэлас».

Впечатлениями от поединка со Sport.ua поделился экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне главный тренер запорожского «Металлурга» Сергей Ковалец.

– Ожидали ли именно такого развития событий в Алкмааре?

– Я думал, что игра сложится труднее для «Шахтера». Предполагал, что АЗ перед своими болельщиками сделает все для того, чтобы претворить в жизнь шанс выйти в следующий круг соревнований. Думал, что будет много провокаций, прессинга, что хозяева будут накрывать наших футболистов. Словом, всячески рисковать. Но увидел другое. Игра нидерландской команды показала слабость чемпионата. АЗ считается хорошим европейским клубом, однако его игрой я, откровенно говоря, разочарован. Играть дома и не приложить усилия, зная, что бразильцы «Шахтера» не отрабатывают в обороне – для меня это удивительно. Впрочем, похоже, что нидерландский футбол находится в кризисе. Об этом говорит и пример проигрывающего «Аякса».

– Кроме неубедительной игры нидерландцы отличались еще и грубостью.

– Да, это слово в данном случае вполне правильно. Действительно, была грубость, а не мужская игра, когда ты играешь в атаке, применяешь прессинг. Арбитру пришлось показать много карточек. Повторюсь: было разочарование. Причем разочарование на всех уровнях.

– А что скажете об игре «горняков»?

– «Шахтеру» только респект. Если мы все привыкли к тому, что бразильцы играют только на атаку, то здесь они и защищались. Да и позиционная защита была достаточно хорошей. Поэтому «Шахтер» вполне заслуженно вышел в полуфинал Лиги конференций. Видимо, сделали выводы о построении игры, стратегии, тактики и ответственности после второго матча с познаньским «Лехом», когда проиграв полякам по всем статьям «горняки» могли «вылететь» из турнира. Видно, что тренерский штаб «Шахтера» хорошо поработал и не было недооценки соперника. Казалось бы, после выигранного первого матча со счетом 3:0 «горнякам» можно было бы спокойно недобегать в том или ином моменте. Но нет – в этом плане «Шахтер» являлся примером серьезного отношения к своему делу. И за это респект Арде Турану и его помощникам.

