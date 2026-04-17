Шахтер начал продажу билетов на полуфинал Лиги конференций с Кристал Пелас
Поединок украинской и английской команд состоится 30 апреля в польском Кракове
30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Кристал Пэлас». Игра пройдет на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша).
Пресс-служба «горняков» анонсировала старт продажи билетов на домашний поединок украинской команды, который начался 17 апреля в 12:00 по киевскому времени.
Болельщики, посетившие хотя бы один еврокубковый матч «Шахтера» в Кракове в сезоне-2025/26, смогут приобрести билеты со специальной скидкой и получить ее по электронному адресу, который указывали при покупке ранее.
Стоимость билетов:
- Public-категория: 55, 69, 79 злотых
- VIP-категория: 450 злотых
- Sky Box: 1 000 злотых (1 место)
«Ждем вас на домашних матчах «Шахтера» в Лиге конференций УЕФА!» – обратился к болельщикам донецкий клуб, завоевавший путевку в полуфинал после дуэли с нидерландским «АЗ Алкмааром» (3:0, 2:2).
