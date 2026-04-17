  Шахтер начал продажу билетов на полуфинал Лиги конференций с Кристал Пелас
17 апреля 2026, 13:51 | Обновлено 17 апреля 2026, 14:18
Поединок украинской и английской команд состоится 30 апреля в польском Кракове

Лига конференций. Шахтер – Кристал Пэлас

30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Кристал Пэлас». Игра пройдет на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша).

Пресс-служба «горняков» анонсировала старт продажи билетов на домашний поединок украинской команды, который начался 17 апреля в 12:00 по киевскому времени.

Болельщики, посетившие хотя бы один еврокубковый матч «Шахтера» в Кракове в сезоне-2025/26, смогут приобрести билеты со специальной скидкой и получить ее по электронному адресу, который указывали при покупке ранее.

Стоимость билетов:

  • Public-категория: 55, 69, 79 злотых
  • VIP-категория: 450 злотых
  • Sky Box: 1 000 злотых (1 место)

«Ждем вас на домашних матчах «Шахтера» в Лиге конференций УЕФА!» – обратился к болельщикам донецкий клуб, завоевавший путевку в полуфинал после дуэли с нидерландским «АЗ Алкмааром» (3:0, 2:2).

Николай Тытюк Источник: ФК Шахтер Донецк
