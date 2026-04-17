17 апреля, в четвертьфинале теннисного турнира в Штутгарте встретятся Элина Свитолина (WTA 7) и Линда Носкова (WTA 14).

Начало матча запланировано на 13:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины проводит отличный сезон, она заслуженно закрепилась в топ-10 и не собирается останавливаться. Свитолина выиграла 22 матча из 27, а если и уступала, это были соперницы высокого уровня. В Штутгарте украинка точно является одним из претендентов на титул.

Свой путь здесь спортсменка начала с легкой победы над немкой Евой Лис – 6:1, 6:0, матч длился меньше часа. Видно, что Свитолино находится в отличной форме, думаю, она хорошо проведет и грунтовую часть сезона. Потенциально в полуфинале украинка может встретиться с победителем пары Мухова – Гауфф.

Линда Носкова

Чешскую спортсменку тоже хорошо знают любители тенниса. Носкова точно переросла уровень середняка, хотя для топ-теннисистки ей не хватает стабильности. В этом году Линда выиграла 13 матчей из 19, лучшим ее выступлением стал полуфинал Индиан Уэллс, там она уступила Арине Соболенко.

В Штутгарте чешка начала с победы над китаянкой Чжан Шуай – 5:7, 6:1, 6:4. Теннисистка не оставила шансов «нейтралке» Екатерине Александровой – 6:1, 6:1. Если говорить о перспективах на этом турнире, Носкова точно может считаться «темной лошадкой», которая способна обыграть любую соперницу.

Личные встречи

В очных противостояниях счет 2:0 в пользу чешки, хотя не все так однозначно, ведь в одном матче Свитолина снялась в первом сете, когда уступала 0:3. Обе встречи состоялись на харде, в 2024 году.

Прогноз

На бумаге украинка небольшой фаворит, но вполне очевидно, что здесь будет интересная битва, которая может завершиться с любым исходом. Встречаются спортсменки из топ-20, так что теннис высокого уровня обеспечен.

Не думаю, что кто-то сможет диктовать свои условия, поэтому считаю здесь приемлемой ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,66.