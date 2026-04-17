  4. Футболист, который вернулся в Динамо, провел первый матч в сезоне 2025/26
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 11:29 | Обновлено 17 апреля 2026, 11:41
2016
0

Футболист, который вернулся в Динамо, провел первый матч в сезоне 2025/26

Украинский полузащитник Кирилл Пашко досрочно вернулся из расположения польской «Лехии»

17 апреля 2026, 11:29 | Обновлено 17 апреля 2026, 11:41
2016
0
Футболист, который вернулся в Динамо, провел первый матч в сезоне 2025/26
ФК Динамо Киев. Кирилл Пашко

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Кирилл Пашко провел первый официальный матч в нынешнем сезоне – 19-летний футболист помог команде U-19 одолеть луганскую «Зарю» U-19 со счетом 1:0.

В сентябре прошлого года Пашко присоединился к польской «Лехии» Гданьск, однако не сумел закрепиться в иностранной команде и был вынужден вернуться в расположение «бело-синих».

– Вы впервые в этом сезоне вышли на футбольное поле. Расскажите о своем состоянии и о том, как оно, вернуться и сыграть официальный матч?

– Эти эмоции невозможно передать, потому что у меня была очень тяжелая травма. Я очень рад, что прошел этот путь к тому, чтобы сыграть. В первую очередь я благодарен команде, тренерам, которые дают мне шанс. Я буду делать все, чтобы мы побеждали.

– Расскажите об этом пути восстановления, каким он был для вас психологически. Что вы почувствовали, выходя на футбольное поле, было облегчение?

– В первые секунды после того, как появился на поле, я почувствовал, что наконец сделал это, ведь восстанавливался почти полгода. Это было не очень простое время, но через это нужно было пройти. Такой путь, ничего с этим не сделаешь.

– Впереди еще много работы, чтобы улучшиться и выходить на прошлый уровень?

– Конечно, это только начало. Еще работать и работать для того, чтобы улучшиться. Буду делать все ради команды.

– До конца сезона в чемпионате U-19 остается шесть туров, этот отрезок считается самым главным. Как его следует психологически и физически пройти?

– Главное, что мы верим, что сможем стать чемпионами. Мы сделаем все для этого. А как оно будет – время покажет, рассказал Пашко.

Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
