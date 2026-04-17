Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?
Другие новости
17 апреля 2026, 01:23 | Обновлено 17 апреля 2026, 01:26
435
0

ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?

Издание Oh My Goal опубликовало шестизначную сумму зарплаты Мудрика

17 апреля 2026, 01:23 | Обновлено 17 апреля 2026, 01:26
435
0
ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?
Instagram. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает привлекать внимание вне футбольного поля. Про него написало популярное англоязычное издание Oh My Goal.

Пока футболист отстранен и переживает сложный период в карьере, его жизнь не стоит на месте. В сети завирусилось видео, где Мудрик проводит время в зале вместе с Джордин Джонс – пара тренируется и снимает совместный контент.

В публикации отмечается, что украинец «посвятил себя тренировкам» и даже намекнул на возможный переход в олимпийские виды спорта.

При этом, несмотря на отстранение, Мудрик продолжает получать зарплату в «Челси» – около €6,1 млн в год.

В посте также подчеркивается, что трансфер украинца за €80 млн на фоне нынешней ситуации выглядит одним из самых странных в современном футболе.

Фанаты активно обсуждают ситуацию вокруг игрока, а его активность в соцсетях только подогревает интерес к его персоне.

По теме:
фото lifestyle Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу допинг скандал
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем