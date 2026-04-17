ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает привлекать внимание вне футбольного поля. Про него написало популярное англоязычное издание Oh My Goal.

Пока футболист отстранен и переживает сложный период в карьере, его жизнь не стоит на месте. В сети завирусилось видео, где Мудрик проводит время в зале вместе с Джордин Джонс – пара тренируется и снимает совместный контент.

В публикации отмечается, что украинец «посвятил себя тренировкам» и даже намекнул на возможный переход в олимпийские виды спорта.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

При этом, несмотря на отстранение, Мудрик продолжает получать зарплату в «Челси» – около €6,1 млн в год.

В посте также подчеркивается, что трансфер украинца за €80 млн на фоне нынешней ситуации выглядит одним из самых странных в современном футболе.

Фанаты активно обсуждают ситуацию вокруг игрока, а его активность в соцсетях только подогревает интерес к его персоне.