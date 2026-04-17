Защитник АЗ: «Мы должны были больше рисковать»

Защитник нидерландского «АЗ» Билли ван Дейл прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (2:2, 2:5 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26:

«Они часто отдавали пасы нам за спину, но это не было неожиданностью, ведь нам приходилось больше рисковать и играть один на один, поэтому за нашей линией защиты оставалось пространство.

Я вспоминаю наше выступление в Лиге конференций с гордостью. Но мы могли бы достичь гораздо большего, особенно в этом раунде. Мы подвели себя на прошлой неделе. Мы сами себе все усложнили, и в итоге переломить ход игры было уже слишком сложно».