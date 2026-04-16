Лига конференций16 апреля 2026, 22:34 | Обновлено 16 апреля 2026, 22:35
Алиссон стал 8-м игроком Шахтера с 6+ голами в одном сезоне еврокубков
Вспомним игроков в истории Шахтера с наибольшим количеством голов в одном сезоне еврокубков
Бразильский легионер Шахтера Алиссон Сантана забил свой 6-й гол в еврокубках в сезоне 2025/26.
Произошло это во втором четвертьфинальном матче Лиги конференций, в котором горняки сыграли вничью с АЗ со счетом 2:2.
В еврокубковой истории донецкого клуба Алиссон стал 8-м футболистом, забившим 6+ голов в одном евросезоне.
Рекорд держат Жадсон (2008/09) и Луис Адриану (2014/15) – по 9 голов.
Игроки донецкого Шахтера с наибольшим количеством забитых мячей в одном еврокубковом сезоне
- 9 – Луис Адриану (2014/15)
- 9 – Жадсон (2008/09)
- 7 – Андрей Воробей (2000/01)
- 6 – Жуниор Мораес (2019/20)
- 6 – Луис Адриану (2009/10)
- 6 – Фернандиньо (2008/09)
- 6 – Сергей Ателькин (2000/01)
- 6 – Алиссон (2025/26)
- 5 – Кауан Эллиас (2025/26)
- 5 – Кевин (2025/26)
- 5 – Брандау (2007/08)
- 5 – Брандау (2005/06)
- 5 – Джулиус Агахова (2004/05)
- 5 – Сергей Ателькин (1997/98)
