Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алиссон стал 8-м игроком Шахтера с 6+ голами в одном сезоне еврокубков
Лига конференций
16 апреля 2026, 22:34 | Обновлено 16 апреля 2026, 22:35
251
0

Вспомним игроков в истории Шахтера с наибольшим количеством голов в одном сезоне еврокубков

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

Бразильский легионер Шахтера Алиссон Сантана забил свой 6-й гол в еврокубках в сезоне 2025/26.

Произошло это во втором четвертьфинальном матче Лиги конференций, в котором горняки сыграли вничью с АЗ со счетом 2:2.

В еврокубковой истории донецкого клуба Алиссон стал 8-м футболистом, забившим 6+ голов в одном евросезоне.

Рекорд держат Жадсон (2008/09) и Луис Адриану (2014/15) – по 9 голов.

Игроки донецкого Шахтера с наибольшим количеством забитых мячей в одном еврокубковом сезоне

  • 9 – Луис Адриану (2014/15)
  • 9 – Жадсон (2008/09)
  • 7 – Андрей Воробей (2000/01)
  • 6 – Жуниор Мораес (2019/20)
  • 6 – Луис Адриану (2009/10)
  • 6 – Фернандиньо (2008/09)
  • 6 – Сергей Ателькин (2000/01)
  • 6 – Алиссон (2025/26)
  • 5 – Кауан Эллиас (2025/26)
  • 5 – Кевин (2025/26)
  • 5 – Брандау (2007/08)
  • 5 – Брандау (2005/06)
  • 5 – Джулиус Агахова (2004/05)
  • 5 – Сергей Ателькин (1997/98)
статистика Лига конференций Шахтер Донецк АЗ Алкмаар - Шахтер Алиссон Сантана бомбардиры
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем