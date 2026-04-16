Алиссон стал 8-м игроком Шахтера с 6+ голами в одном сезоне еврокубков

Бразильский легионер Шахтера Алиссон Сантана забил свой 6-й гол в еврокубках в сезоне 2025/26.

Произошло это во втором четвертьфинальном матче Лиги конференций, в котором горняки сыграли вничью с АЗ со счетом 2:2.

В еврокубковой истории донецкого клуба Алиссон стал 8-м футболистом, забившим 6+ голов в одном евросезоне.

Рекорд держат Жадсон (2008/09) и Луис Адриану (2014/15) – по 9 голов.

Игроки донецкого Шахтера с наибольшим количеством забитых мячей в одном еврокубковом сезоне