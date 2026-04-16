«Несправедливо». Топ-форвард Ливерпуля впал в отчаяние из-за тяжелой травмы

Уго Экитике выбыл на длительный срок

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Французский нападающий английского «Ливерпуля» Уго Экитике обратился к болельщикам после того, как получил тяжелую травму ахиллова сухожилия:

«Это тяжело, возможно, даже несправедливо… но я благодарен, что это происходит со мной здесь, среди вас. Я не одинок. Ваша сила и ваша любовь станут для меня движущей силой. До скорой встречи, «Энфилд».

Нападающий точно пропустит оставшуюся часть сезона 2025/26, а также чемпионат мира 2026 года в Северной Америке.

В сезоне 2025/26 Уго Экитике провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

