Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киммих объяснил, благодаря чему Реал мог одолеть Баварию
Лига чемпионов
16 апреля 2026, 20:35 | Обновлено 16 апреля 2026, 20:46
388
0

Киммих объяснил, благодаря чему Реал мог одолеть Баварию

Полузащитник «Баварии» прокомментировал победу над «Реалом»

16 апреля 2026, 20:35 | Обновлено 16 апреля 2026, 20:46
388
0
Киммих объяснил, благодаря чему Реал мог одолеть Баварию
УЕФА. Йозуа Киммих

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (4:3, 6:4 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26:

«Было немало драматичных моментов. Конечно, мы начали матч не так, как надеялись. Но в перерыве мы чувствовали: чем дольше длилась игра, тем больше преимущество было на нашей стороне. И наше терпение окупилось вплоть до самого конца.

Сегодня вечером детям по всей Германии разрешили немного дольше не ложиться спать. Надеюсь, моя жена тоже не уложила нашего сына спать сразу!

Мы знали, что обе команды могут создать друг другу проблемы: «Бавария» своим высоким прессингом, «Реал» — быстрыми переходами. Мы плохо начали, а потом снова пропустили после штрафного и контратаки. Первый тайм был напряженным. Второй тайм был спокойнее; мы лучше контролировали игру и в итоге смогли победить.

Не думаю, что сегодня мы показали свою лучшую игру. Это не был наш лучший матч. Но, конечно, мы рады победе. Нельзя забывать, что мы выиграли и этот матч. Мы вышли в полуфинал с двумя победами. И я верю, что в полуфинале сойдутся лучшие команды Европы».

Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов Йозуа Киммих
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем