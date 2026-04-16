Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это было приятно». Звезда Баварии – о своем голе в ворота Лунина
Лига чемпионов
16 апреля 2026, 21:02 | Обновлено 16 апреля 2026, 21:03
Вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (4:3, 6:4 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26:

«Это был хороший матч с постоянной сменой лидера. Мы знали, что они попытаются отыграться. Сначала игра напоминала сплошную голевую феерию. Когда ситуация наконец стабилизировалась, во втором тайме мы играли немного лучше и реализовали свои моменты.

Мы продемонстрировали хорошую стойкость, продолжая отыгрываться. В итоге мы довольны результатом. Я пробовал эту технику для гола пять или шесть раз ранее и каждый раз приближался к цели. Приятно было забить».

Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов Майкл Олисе
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем