«Это было приятно». Звезда Баварии – о своем голе в ворота Лунина
Вингер «Баварии» прокомментировал победу над «Реалом»
Вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (4:3, 6:4 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26:
«Это был хороший матч с постоянной сменой лидера. Мы знали, что они попытаются отыграться. Сначала игра напоминала сплошную голевую феерию. Когда ситуация наконец стабилизировалась, во втором тайме мы играли немного лучше и реализовали свои моменты.
Мы продемонстрировали хорошую стойкость, продолжая отыгрываться. В итоге мы довольны результатом. Я пробовал эту технику для гола пять или шесть раз ранее и каждый раз приближался к цели. Приятно было забить».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
